Apple, LTE destekli Apple Watch sayesinde farkında bile olmadan akıllı telefon bağımlılığının önüne geçebilir.

Akıllı telefon bağımlılığı, günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biri haline gelmiş durumda. İnsanların çoğu, akıllı telefonlarına erişemediklerinde ‘panik’ duygusu yaşadıklarını belirtiyorlar. Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlar yüz milyonlarca insanı küçük telefon ekranlarına adeta hapsediyorlar.

Yapılan araştırmalar, akıllı telefon kullanıcılarının, her gün ortalama 5 saatini sosyal medya uygulamarında gezinirken geçirdiklerini ortaya çıkardı. Fakat akıllı telefonların yarattığı tek sorun zamanın boşa harcanması değil; sürekli telefon başında olmak, bazı sağlık sorunlarının da tetiklenmesine neden oluyor.

18 ile 30 yaş aralığındaki akıllı telefon kullanıcıları ile yapılan bir anket, insanların %63’ünün geceleri akıllı telefonlarıyla uyuduklarını ortaya çıkardı. Gece yatmadan önce bir süre akıllı telefon ile ilgilenmek, uykumuz üzerinde double espresso ile aynı etkiye sahip.

Yapılan bir başka araştırmaya göre akıllı telefonlar ile çok fazla vakit geçirmek önemli derecede dikkat dağınıklığına neden oluyor. Araştırmaya göre telefonları ile çok fazla ilgilenen insanların dikkat süreleri, akvaryum balıklarınınkinden bile düşük oluyor.

Akıllı telefonlar sadece bireyleri değil ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Essex Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon ile çok fazla vakit geçiren çiftlerin ilişki kaliteleri ve güven duyguları ciddi derecede azalma gösteriyor. Son yıllarda artan boşanma oranının üzerinde sosyal medyanın etkisinin olduğunu herhalde kimse inkar etmez.

Akıllı telefonlar ve sosyal medya insanlara sürekli erişilebilir olma ve istediği her şeye erişebilir olma imkanı sunuyor. Bu her ne kadar kulağa ‘iyi’ bir şey gibi geliyor olsa da biraz yalnız kalmak iyidir. Öyle ki yapılan araştırmalara göre, depresyondaki biri için akıllı telefon kullanımı günlük 68 dakika iken sağlıklı bir birey için sadece 17 dakikadır.

Kısa vadede, bizi akıllı telefon bağımlılığından kurtaracak olan cihazlar akıllı saatler olabilir. Samsung, Gear ile akıllı saatler ile tanışmamızı sağlamıştı fakat ilk olarak Apple, akıllı saatleri yaygın olarak kullanılan bir ürün haline getirmeyi başardı. Akıllı saatlerin en faydalı özelliği, akıllı telefonları sadece ihtiyaç için kullandığımız zamanlarda bizi sosyal medya çukuruna düşürmemesi.

Herkesin başına gelmiştir; bir e-posta’yı ya da mesajı kontrol etmek için telefonu elimize alırız ve bir bakmışız dakikalarca Instagram, Facebook ya da diğer sosyal medya uygulamarında dolaşıyoruz. İşte bu konuda Apple Watch, LTE desteği ile bizi akıllı telefonlardan kurtarabilir.

Apple Watch ile e-postalarımızı, mesajlarımızı kontrol edebilir hatta yanıtlayabiliriz. Ayrıca istediğimiz kişilerle telefon görüşmesi de gerçekleştirebiliriz. Üstelik tüm bunları yaparken akıllı telefonumuzu yanımızda taşımamız bile gerekmiyor. Ayrıca mesajlara yanıt verdikten sonra ‘dur biraz Instagram’da bakınayım’ deme şansımız da bulunmuyor.

İnternet ve iletişim şüphesiz ki bir ihtiyaç. Globalleşen dünyada ülkeler arasındaki binlerce kilometrelik mesafeler iki ekran ve birer sanal klavye ile aşılabiliyor. Fakat sosyal medya, iletişim kurma ve paylaşım yapma özelliğini bambaşka bir boyuta getirmiş durumda. Artık insanlar bir fotoğraf yüklediklerinde her an beğeni sayısını kontrol ederek kendilerini tatmin etme ihtiyacı duyuyorlar.

İlk başta günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, arkadaşlarımız ile karşılıklı paylaşımlar yapabilmemizi sağlayan akıllı telefonlar, artık bizi günlük hayatımızdan koparıp sanal bir dünyanın içinde kendi kurallarına göre yaşamaya mahkum ediyor. Apple Watch, farkında bile olmadan bizi akıllı telefon ve sosyal medya bağımlılığından kurtarabilir.

Elbette Apple Watch, LTE desteğine sahip ilk akıllı saat değil. Fakat yaygın olarak kullanılan gelişmiş özellikli tek akıllı saat olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle referans olarak Apple Watch’ı alıyoruz. Eğer Samsung, LG ya da başka bir teknoloji firması akıllı saatler konusunda lider konuma gelirse bu sefer onu referans alacağız.