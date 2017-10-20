Apple'ın iPhone X etkinliğinde animoji özelliğinin App Store'da zaten var olduğu ortaya çıktı. Geliştiriciler Apple'ı mahkemeye verdi.

Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Apple, iPhone X ile birlikte Face ID’yi tanıttı ve bir telefonda bulunan en gelişmiş yüz tanıma teknolojisi olduğunu iddia etti. Belki haklıydı belki de haksızdı, ama sonuç olarak Face ID ‘başarılı’ bir şekilde çalıştı ve iPhone X’un güvenlik kilidi oldu. Apple, Face ID ile birlikte biraz da eğlenebilmek için yüzümüzü bir emojiye dönüştüren ‘animoji’ özelliğini de tanıttı ve Apple hayranları animoji özelliğini fazlası ile beğendi.

Bu etkinliğin üzerinden bir ay geçmesinin ardından animoji’nin App Store’da zaten var olan bir uygulama olduğu ortaya çıktı. Bir mesajlaşma uygulaması olan Animoji, bildiğimiz standart emojileri kullanıyor fakat biraz daha canlandırıyor. Uygulamanın geliştiricisi olan Emonster k.k. şirketinin sahibi olan Enrique Bonansea, Apple’ı bulunduğu bölgenin mahkemesine şikayet etti.

Üstelik davacı şirket, Apple’ın bu uygulamadan habersiz olmadığını iddia ediyor. Enrique Bonansea, The Emoji Law Group LLC. isimli bir şirketin henüz iPhone X tanıtılmadan önce Animoji markasını almaya çalıştığını söyledi. Bonansea’nın söylediğine göre The Emoji Law Group LLC. sızıntı gerçekleşmemesi için Apple’ın yönlendirdiği bir şirket.

Emonster k.k. ve sahibi Bonansea, animoji ismini satmayı reddetti. Fakat Apple, iPhone X etkinliğinde ‘emoji-yüz dönüştürücü’ özelliğini animoji olarak duyurmaktan vazgeçmedi. Bonansea'ya göre Apple, yeni telefonun tanıtımından yalnızca bir gün önce animoji markasının iptali için mahkemeye başvurdu.

Şimdi Enrique Bonansea ve Emonster mahkemeye, Apple’ın ‘animoji’ markasını kullanımına karşı daimi tedbir, mahkeme ücretleri ve elde edilen karlar için de tazminat talebinde bulundu. Mahkeme dilekçesini buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.