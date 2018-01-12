Las Vegas'da bu hafta düzenlenen ve yüzlerce teknoloji şirketinin katıldığı CES'e katılan Apple temsilcileri arttırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılan bileşenleri üreten tedarikçilerle bir araya geldi.

Apple'ın hangi tedarikçilerle bir araya geldiği belirtilmezken AR tedarikçileriyle bir araya gelen diğer büyük teknoloji firmalarının da bulunduğu söylendi. Bu şirketler arasında Google ve Facebook gibi büyük şirketler bulunurken Xiaomi gibi yolun başında olan ama ürün yelpazesiyle bir hayli ses getiren görece yeni şirketler de bulunuyor. Öte yandan tedarikçilerle bir araya gelen Samsung ve LG ise prototip oluşturmak için az sayıda bileşen sipariş ettiklerini açıkladılar.

Apple'ın "T288" kod adlı bir AR cihazı üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşulan bir konu; şirketin bu cihazı 2020 yılından önce açıklaması bekleniyor. Cihazın kendi kendine çalışması bir Bluetooth bağlantısının olmayacağı söyleniyor. Apple'ın bunu başarmak için kendi ekran ve işlemcisinin yanı sıra kendi yazılım platformu olan "rOS"u "reality operating system." denediği belirtiliyor. Bu sistemin arayüz olarak Apple'ın simgesi haline gelen bazı hareketleri, Siri komutları ve bir dokunmatik panel ile denendiği söyleniyor.

Genel olarak Apple, AR alanına oldukça büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. CEO Tim Cook, "teknolojiyi sonsuza kadar kullanma şeklimizi değiştireceğini" iddia ettiği ARKit'i iOS 11 güncellemesi dağıtmıştı. Bununla birlikte IPhone 8 ve X, AR'yi daha iyi desteklemek için tasarlandı.