Apple, Avrupa Birliği'nden Gelen Mahkeme Davetini Reddetti!

Apple'ın İrlanda'da vergi kaçakçılığı yaptığı ile ilgili dava 2017 yılının sonlarında sonuçlanmış ve şirket 15 milyarlık bir cezaya mahkum olmuştu. O dönemlerden beri devam eden gerginlik yeniden hız kazanmış gibi duruyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda vergi kaçırması gerekçesiyle çarptırıldığı 15 milyar dolarlık cezayı İrlanda'ya ödemeye başlamıştı. Bugün ise Apple'ın Avrupa Birliği'ne gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektup ve atılan tweet gösteriyor ki Apple'ın Avrupa Birliği ile olan soğuk savaşı sürüyor.

Avrupa Parlementosu'nun Almanya temsilcisi Sven Giegold'un yayınladığı ve Apple'ın Avrupa Birliği'nden gelen daveti reddettiği için oldukça sinirlendiği tweet şu şekilde:

"Bu bir rezalet! Apple, Avrupa Parlementosu'na tanıklık etmek için çağırıldı ve daveti reddetti. Hiçbir şirket, demokrasiden üstün değildir. Bu yüzden Apple'ın Avrupa Parlementosu'na üyeliğini kesinlikle iptal etmeliyiz."

Mektubun içeriğine gelecek olursak Apple, özet olarak başka bir etkinliğe katılacağından ötürü mahkemeye olan daveti kibarca reddediyor. Ancak bu davetin katılım gösterilmesi zorunlu bir davet olmadığını eklemeliyiz.

2016 yılında Apple'a kesilmiş 15 milyar dolarlık vergi cezasının İrlanda'ya ödenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği, ayrıca İrlanda'nın yeterli derecede vergi toplamadığını ve Apple gibi büyük şirketlerin %12 gibi düşük sayılabilecek orandaki vergisini bile ödenmediğini düşünüyor.

Apple, basına açık olmayacak bir şekilde komiteyle bilgi paylaşımından mutluluk duyacağını belirtse de büyük ihtimalle Mark Zuckerberg'ün geçtiğimiz aylarda katıldığı kongrede düştüğü duruma düşme ihtimalini göze almak istemedi.