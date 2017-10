Apple dünyanın en değerli firması olarak geçirdiği son yıllarda, çıkardığı teknolojilerin taklit ya da uyarlama olduğu yönünde sayısız eleştiri aldı. Söylentilere dayanamayan firma, tüm sektöre meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

Android vs. iOS, Samsung vs. Apple, Windows vs. MacOS ve en nihayetinde Apple vs. diğerleri… Teknoloji sektörünün lideri ve Türkiye dahil birçok ülkeden daha güçlü finansal kaynaklara sahip olan Apple, söz konusu kıyaslamalar sonucunda ulaşılan “taklitçi, kopyacı, uyarlamacı” gibi yakıştırmalara artık dayanamadı ve bombayı patlattı.

Çoğu Android tutkunu ve Apple eleştirmeni, Apple’ın artık eskisi kadar yenilikçi olmadığına ilişkin farklı sertliklere sahip değerlendirmeler yapıyorlar. iPhone 8 ve iPhone X lansmanının ardından basında çıkan ve Apple’a göre yaftalayıcı olan haberler doğru değil.

Şirketin üst düzey yetkililerinden olan Eddy Cue'ya göre, firma hakkındaki söylentiler çok yersiz ve gereksiz. Kendisi bu konuda yaptığı bir röportajda tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü ve tüm rakiplere meydan okuyacak sözler sarf etti. Geliştirilen yeni özelliklerin, kaliteli bir şekilde kullanıcıya sunulmasının zaman aldığını söyleyen Cue, Apple’ın “inanılmaz derecede yenilikçi” olduğunu vurguladı:

“Son 10 yıla iPhone serisi damgasını vurmuştur. iPad ise iPhone’dan sonra çıkardığımız bir seri. Dolayısı ile bu söylentilerle hem fikir değilim, biz inanılmaz derecede yenilikçiyiz.

Sadece bu kadarı bile Mac, iOS ve MacOS için yaptığımız çalışmaları vurgulamadan ulaşılabilecek bir sonuç. Tüm zamanlar içerisinde yaptığımız ürünleri düşündüğünüzde, aslında daha çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Neredeyse her yıl yeni özelliklere sahip yepyeni bir ürünle piyasaya çıkıyoruz. Yenilikçilik her 2 ayda, 6 ayda bir devrim niteliğinde ürünler yapmak değildir. Yenilikler zaman alırlar.”

Apple’ın son olarak piyasaya sunduğu yenilik iPhone X ile birlikte gelecek olan Face ID özelliği. 3B yüz tanıma mantığına dayanan sistem sayısız sensör ve yazılımla, farklı şartlar altında cihazın sahibi tanımlamak üzerine kuruldu. Daha önce kullanılan Touch ID parmak izi okuyucusu bu özellik sayesinde tarihe kavuşacak. Firma, Face ID’nin çalışmama ihtimalini 1 milyonda 1 olarak açıkladı. Touch ID’de bu oran 50 binde 1 idi.

Peki siz Apple yetkilisinin sözlerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtip anket sorumuzu da cevaplamayı unutmayın, takipte kalın :)