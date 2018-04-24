Apple, iOS 11.3.1 güncellemesini yayınladı. Apple'ın sunduğu bu yeni güncelleme beraberinde neler getiriyor? Hep beraber inceleyelim.

iOS 11.3.1 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, beraberinde oldukça önemli bir hata düzeltmesiyle geliyor. Orijinal ekran kullanmayan cihazların güncellemenin ardından çalışmaması sorununu çözen güncellemeyle Apple, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almış gibi görünüyor.

iOS 11.3.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS güncellemelerini yapmanın en kolay yolu OTA (over-the-air) yöntemidir. En hızlı, en verimli ve en az karmaşık şekilde telefonunuzu güncellemek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Ayarlar'a girin.

Genel -> Yazılım Güncellemeleri kısmına girin.

İndirmeyi başlatın. Şifrenizi girmeniz gerekebilir.

İndirme bu adımların ardından başlayacaktır. Birkaç dakika bekleyin ve adımları takip edin.

iOS 11.3.1 iTunes Üzerinden Nasıl Yüklenir?

Cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa, veya farklı bir sebepten dolayı telefon üzerinden güncelleme yapamıyorsanız bir diğer seçeneğiniz iTunes üzerinden yüklemektir. Mac OS veya Windows bilgisayarlarınız üzerinden güncelleme yapabileceğiniz iTunes'un da kullanımı oldukça kolay.

Yedeğiniz olduğundan emin olun.

iTunes'u açın ve telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlayın.

Sol üstteki cihaz ikonuna tıklayın ve cihazınızı seçin.

"Güncellemeleri kontrol et" seçeneğine tıklayın, ardından indirmeyi başlatın.

Koşulları kabul etmenizin ardından indirme başlayacaktır. Şifre girmeniz gerekebilir.

Bir önceki iOS güncellemesiyle üçüncü parti ekran takılan cihazları kullanılamaz hâle getiren Apple, dersini almış gibi görünüyor. Orijinal ekran zorunluluğunu ortadan kaldıran bu güncelleme, iOS kullanıcılarının birçoğunu sevindirecektir.