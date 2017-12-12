Apple, kendisine veda etmemiz için sebep sunmaya devam ediyor. iOS’un son sürümündeki hatalar, macOS’deki güvenlik açıkları, iPhone X gibi şık bir cihaza rağmen Android’i yakalamak için harcanan çabalar… Liste uzar. Gelin hep birlikte Apple’ı terkedip Android’e nasıl geçiş yapacağınıza bakalım.

Apple ürünlerinin bir kısmının yoldan çıktığını düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Eğer gerçek bir Apple aşığıysanız gene yalnız değilsiniz. Teknoloji sevdalıysanız gene yalnız değilsiniz. Ayrıca Apple cihazlarıyla sorun yaşarken bir başınıza kaldığınızda kalayı basmakta son derece haklısınız.

Dev şirket, son yıllarda genişlettiği ortak ekosistemle gerçekten iyi işler başardı. Bir iPhone ve Apple TV sahibiyseniz, iki ürün daha çok anlam kazanıyor. Bunun içine akıllı kol saatleri, tabletler ve bilgisayarlar dahil edilince böyle faturası yüksek bir tablo çıkıyor. Bir şekilde karşılayıp o lükse kavuştuktan sonra sorun yaşamak, insanın haklı olarak zoruna gidiyor.

Apple’ın pahalı ve gittikçe sorunlu olan ekosisteminden kurtulmak için bazı ipucularını ve yöntemleri listeledik.

iPhone’nunuzu Bir Andorid Cihaz ile Değiştirin:

Büyük bir adımla başlıyoruz. Apple’dan kurtulmak isteyenlerin başlangıç noktası iPhone olmalıdır. Fakat bu adımı gerçekleştirmeden önce listenin geri kalınındaki maddeleri de inceleyin. Birkaç işlemde iPhone kullanmanız gerekecek.

Google’ın Pixel 2 ve 2 XL cihazları, doğrudan iPhone X’a rakip olarak üretildiler. Üstelik sürekli olarak yazılım güncellemesi desteğini garanti ediyorlar. Hem de yaklaşık 1500 ila 1700 TL’lik karlarla. Samsung’un Galaxy S8 ve S8 Plus modelleri de mantıklı bir seçenek. Ancak Android dünyasında değerlendirebileceğiniz çok daha fazla şey var. Bir göz atın, en ideal cihaza kendiniz karar verin.

İki cihaz arasındaki veri transferlerini hızlandırmak için Google’ın servisi ve çeşitli üreticilerin uygulamaları bulunuyor. Unutmadan, iPhone’nunuz üzerindeki iMessage uygulamasından çıkış yapın. Veri aktarımını hızlandırmak için Google Drive servisinden faydalanabilirsiniz.

Mac'inizi Bırakıp Windows’a geçiş yapın:

Sıra geldi kişisel bilgisayarınıza. Aşırı pahalı olan bu sistemleri satarak yarısıyla Bitcoin, yarısıyla Windows satın alabilirsiniz. Bir sabit sürücü edinerek Mac üzerindeki tüm verilerinizi depolayın ve bir Microsoft hesabı açarak giriş yaptığınız PC’nize aktarın.

Tıpkı iPhone’da olduğu gibi tamamen geçiş yapmadan Apple markalı bilgisayarınızı elden çıkartmayın.

iMessage Bağımlılığını Sona Erdirin:

iMessage, genel anlamda iPhone’nun çok fazla kullanıldığı ülkelerde bulunan bir WhatsApp alternatifi gibi de çalışıyor. Her ne olursa olsun hesabınızı silin ve dünyaya ayak uydurun. Zaten her türlü internet ihtiyacınız olacağından iMessage’ı terk etmek, size bir şey kaybettirmeyecektir.

Dosyalarınızı iCloud Sürücüsünden Google Drive'a Taşıyın:

Apple'ın bulut hizmetinde depoladığınız tüm dosyaları Google Drive'a aktarmanız gerekiyor. Google bu geçişi kolaylaştırmak için elinden geleni yapsa da Apple, Android’den gelecek kullanıcılar için işi zorlaştırıyor.

Windows bilgisayarınızı açın ve Google Drive ile iCloud Drive uygulamalarını indirin. Her iki uygulamayı da açın ve istediğiniz dosyaları iCloud üzerinden sürükleyip Drive üzerine bırakın.

iCloud Mail'den Gmail'e Geçiş Yapın:

Hepimiz Gmail’in ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Muhtemelen bir iPhone kullanıcısı olsanız dahi Google hesabınız vardır. Bu geçiş için ihtiyacınız olan tek şey, üçüncü parti e-posta yönlendiricisidir. Bu konuda Thunderbird ve KnightWise servislerini öneririz. Kısa ve kolay bir dizi işlemden sonra iCloud maillerinizin hepsini Gmail hesabınıza yönlendirmiş olacaksınız.

Google Fotoğraflar için Apple Photos'tan Vazgeçin:

Başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey, tüm fotoğraflarınızı orijinal çözünürlüğünde tutmayı isteyip istemediğinize karar vermektir. Google'ın maksimum 16 megapiksellik resim ve 1080p çözünürlükte videolar için ücretsiz ve sınırsız bir servisi bulunuyor. Eğer orijinal çözünürlükte saklama alanı istiyorsanız ve seçtiğiniz cihaz Pixel 2 XL değilse, ayda 2 dolara yüksek çözünürlük depo tercihini yapabilirsiniz.

iCloud üzerindeki fotoğraflarınızı indirip Google Fotoğraflar servisine gönderin. Ardından Google Asistan’nın sizin yapacağı sürprizleri bekleyin.

Apple Müzik’i Bırakıp Spotify’a Geçin:

Oynatma listelerinizi müzik uygulamaları arasında değiştirmeniz için kullanılan bir servis var. https://soundiiz.com adresinden gideceğiniz hizmet, şarkı listenizi kolayca Spotify’a aktaracak.

FaceTime için Andorid Dünyasında Sayısız Alternatif Var:

Son olarak, Apple'ı tamamen terk ettiğinizde FaceTime'ı kaybetmekten endişeleniyorsanız, o korkulardan vazgeçin. FaceTime'dan çok daha kullanışlı olan birçok uygulama var.

Bu uygulamardan en çok dikkat çekeni Hangouts projesinin bir parçası olarak hayatına başlayan Google Duo. Eğer yeterli gelmediyse WhatsApp’ı deneyin.

Tebrikler, Apple’dan kurtuldunuz.