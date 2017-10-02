Apple bitmek tükenmek bilmeyen kulaklık girişi tartışmasında kafasına saksı düşmüş gibi davranmaya başladı. Firma, telefonu kablolu olarak şarj ederken, aynı anda kablolu kulaklıkla müzik dinlemeye izin verecek aparatı tanıttı. Bu ürünü tabii ki belirli bir ücretle satın almak zorundasınız.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı iPhone 7 modellerinde kulaklık girişini kaldırmış ve bu vakitsiz tavrı yüzünden eleştirilerin odağı olmuştu. Sırf kulaklık girişinin bulunmaması sebebiyle ciddi bir kitle iPhone müşterisi olmayı bırakmıştı. Aynı geleneği iPhone 8 ve iPhone X için de devam ettiren firma, yeni bir aparat daha çıkardı.

3.5 mm kulaklık jakı bulunmayan iPhone’larda orijinal kulaklığın dışında bir kulaklık ya da hoparlör kullanmak isterseniz, Lightning USB girişini kulaklık girişine dönüştüren bir aparata ihtiyacınız olacaktır. Ancak, şarj ettiğiniz anda müzik dilemek sorun haline dönüşecektir. Arabanızda giderken başınıza geldiğinde sinir bozucu bir durum olabilir. Elbette bu konuda kablosuz teknolojilerin yeteri kadar yaygınlaşmamış olması büyük etkendir.

Üzerinde bir adet Lightning ve bir klasik 3.5 mm kulaklık girişi bulunan Belkin adaptörü resmi olarak satışa çıkartıldı. Temel anlamda büyük bir problemi çözecek olsa da insanların, Macbook kullanırken bile zor tercih ettiği yöntemi, harici ve bir iPhone ile hiç şık durmayacak yöntemle çözmek mantıksız bir seçenek olmuş.

Üstelik Belkin adaptörünün fiyatı 35 dolar:

Normalde iPhone kutularının içinde gelen Lightining girişini 3.5 mm kulaklı girişine dönüştüren standart aparat aslında göze o kadar da batmıyormuş. Tabii ki bunu Belkin adaptörünü görünce anladık. Zira böyle bir aparatı hangi iPhone kullanıcısı sürekli yanında taşımak ister ki?