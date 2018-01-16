Apple’ın beta testi amacıyla yayınladığı beşinci macOS High Sierra 10.13.3 versiyonu, dördüncü beta versiyonundan bir hafta sonrasına denk geliyor. iOS ve tvOS betalarının beşincisi, geçtiğimiz hafta sonunda yayınlanmıştı.
macOS 10.13.3 ile birlikte gelen değişiklikler şimdilik net değil. Apple’ın kendi portalında paylaştığı bilgiler şöyle:
macOS 10.13.3 beta 5 Hakkında
macOS 10.13.2 SDK, macOS 10.13.3 üzerinde çalışan sistemlerde macOS uygulamaları geliştirmek için destek sağlıyor. SDK, Mac App Store’dan indirilebilen Xcode 9.2 ile paket halinde geliyor.
XCode 9.2 ile uyumluluk gereksinimleri hakkında bilgi için geliştirici kitaplığından edinilebilecek ‘Yayım Notları’ bölümüne bakınız.
Desteklenen Konfigürasyonlar
macOS 10.13.3 beta 5:
- MacBook (2009 sonu ve üstü)
- MacBook Air (2010 sonu ve üstü)
- MacBook Pro (2010 ortası ve üstü)
- Mac mini (2010 ortası ve üstü)
- iMac (2010 sonu ve üstü)
- iMac Pro (2017)
- Mac Pro (2010 ortası ve üstü
destekler.