Apple Bu Hafta, 1 Trilyon Dolarlık Değere Ulaşmak Üzere!

Bulunduğumuz gün ve saat içerisinde dünyanın en değerli firması olan Apple, bu hafta yeni bir rekor daha kırarak 1 trilyon dolarlık şirket olmak üzere. Bundaki en büyük etken ise, iPhone X’un 3 Kasım’da raflara çıkacak olması.

Apple, efsanevi iPhone serisinin 10. yılında dünyanın en değerli şirketi konumunda 10. yıla özel tasarladığı iPhone X ile bunu perçinlemeye geliyor. İnsanlar dünya genelinde minimum 1000 dolarlık etiketi olan yeni cihazı almak için gün sayıyorlar. Bazı ülkelerde 3 Kasım'da bitecek bekleyiş sonrası satışın yapılacağı ilk günler, Apple’ı 1 trilyon dolarlık şirket haline getirecek.

Şirketler tarafından 3 ayda bir kamuoyuna duyurulan raporlar, hisse senedi fiyatlarının değişimini ve şirketlerin yatırım potansiyellerini ortaya koyar. Apple her ne kadar günümüzün en değerli şirketi olsa da, bunun devamlılığı iPhone X’a bağlı. Yapılan analizler sonucunda Apple’ın bu başarıyı sürdüreceği söyleniyor.

Apple hisseleri, geçtiğimiz cuma günü %3 oranında artışa geçti ve firmanın pazar payı 842 milyar dolara ulaştı. 1 trilyon dolarlık sınıra ulaşmak için 160 milyar dolarlık gelire ihtiyaç var. iPhone serisi her zaman birinci sınıf ürün kategorisinde yer aldı ve fiyat konusunda da bu şekilde konumlandırıldı. Firma, bir dev oluşunu iPhone gibi vefakar bir seriye borçlu doğrusu. Böyle düşünüldüğünde iPhone X, Apple'ın 1 trilyon dolar değerinde olma yolunda önemli bir ateşleyici olabilir.

Apple 1 trilyon dolarlık bir şirket olacaksa, bu süreç bu hafta içinde başlayacak. iPhone X, dünya pazarına yayılmaya devam eder ve üretimdeki aksaklıklar çözülürse, Apple tarihi bir başarı elde etmiş olacak.