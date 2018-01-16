Apple, Bu Yıl MacBook Pro Güncellemesi Yayınlamayacak

Apple'ın MacBook Pro serisinin donanım yenilemesinin 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapor, yazılım kısmında herhangi bir önemli değişiklik yapmayacağını bildirdi.

Apple'daki tasarım tasarım sorumlusu Jony Ive, kısa bir süre önce kullanıcıların MacBook Pro yazılımının çeşitli unsurlar karşısında oluşacak hatalara ilişkin kaygılarını "dinlediğini" belirtti. Ancak ortaya çıkan bir rapor doğrultusunda Apple, sadece dinlemekle yetinecek diyebiliriz. Çünkü rapora göre, 2018 yılında MacBook Pro için önemli değişiklikler içeren herhangi bir yazılım güncellemesi yayınlanmayacak.

MacBook Pro donanımı 2018'de iyileşmeye devam ederken, önemli bir yazılım güncellemesi almamasının yanı sıra, tasarım konuda da yeniliğe gidilmeyeceği düşünülüyor. İsimsiz kaynaklarla paylaşılan raporlara göre Apple, MacBook satışlarında artış beklemiyor ve bu nedenle büyük yenilikleri getirmediği iddia edildi. 2018’de olabilecek tek değişikliğin fiyatlarda indirime gidilmesi olduğu da düşünülüyor. Ayrıca yazıda belirttiğim iddialar doğruysa yeni yayınlanan macOS 10.13.3 güncellemesinin de önemli yenilikler getirmeyeceğini düşünüyorum.

Apple MacBook Pro bilgisayarları için iki farklı üretici ile çalışıyor. Bunlardan birincisi Foxconn, genellikle ucuz fiyatlar veren diğer bir firma olan Quanta’dan daha büyük bir üretim anlaşması imzalamak adına düşük fiyat teklifi verebilir. Eğer bu durum yaşanırsa Apple, MacBook satışlarında bizlere indirimli fiyatlar sunabilir. Apple’ın MacBook Pro tutumundan memnun olmayanlar için piyasada farklı markalara ait güzel bilgisayarların da olduğunu hatırlatmak istiyorum.