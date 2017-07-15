Apple Bu Yılın Okula Dönüş Kampanyasında "Cimri" Davranıyor

Apple'ın meşhur okula dönüş kampanyaları, üniversite öğrencilerine hediyeler ve indirimler(!) sunarak işlerini kolaylaştırırdı.

Apple'ın gelenekselleşmiş Okula Dönüş kampanyasından faydalanmak için bu yıl ödemeniz gereken fiyat biraz daha artmış durumda.

Geçen sene bu indirimlere dahil edilen Apple iPhone modelleri, bu sene tamamen listeden çıkarıldı. Bunun gerekçesi olarak şirketin gerileyen kar durumunu rahatlıkla gösterebiliriz. Geçen yıl iPhone 6 ya da 6s satın alarak indirime dahil olan Apple müşterileri, bu yıl bir Mac ya da yeni iPad Pro satın almak zorundalar.

Seçili Mac'ler üzerinden 300 dolarlık bir indirim sunan Apple, iPad Pro'da ise sadece 20 dolarlık bir indirim sunuyor ancak yanında kablosuz bir Beats kulaklık ücretsiz veriliyor. Bu kulaklıklar sadece iPad Pro 10.5 ya da 12.9 inçlik modellerde hediye ediliyor. Verilen BeatsX kulak-içi kulaklıklar sizi tatmin etmeyecekse, modele göre 50 dolar ile 150 dolar arası bir ek ücret ödeyerek istediğiniz Beats kulaklığını satın alabilirsiniz.

Kampanyaya dahil Mac'lere gelecek olursak; iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air satın alımlarında indirimler mevcut. Üstelik bunlardan birini satın alan müşteriler ek bir ücret ödemeksizin Beats Solo3'e kadar uzanan bir kulaklık havuzundan istedikleri modeli seçip sahip olabilecekler.

Kampanyalara dahil olmak için Apple'ın kabul ettiği "büyük" üniversitelerden birinde öğrenci olmanız gerekmekte.

Apple'ın gelirlerindeki düşüş üzerine böyle kesintilere gitmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?