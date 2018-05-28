Apple, Büyük Ekranlı ve Aşırı Pahalı iPhone mu Çıkartıyor?

Apple’ın önümüzdeki eylül ayında iPhone serisini bütünüyle yenileyeceğini biliyoruz. Üç yeni model tanıtmaya hazırlanan dev şirketin belirlediği fiyatlar ve ekran boyutları artık sır değil. Yeni bir sızıntı ise Apple’ın cebinde hala büyük bir sürpriz sakladığını ortaya çıkarttı.

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve Kasım’da piyasaya sürülen iPhone X, tasarımıyla akıllı telefon dünyasında bir akım başlattı. Çentikli ekran 20’den fazla üretici tarafından uyarlandı, çünkü bir farklılıktı ve sıradanlaşması gerekiyordu. Yoksa Apple, satış rakamlarını hatırı sayılır şekilde yükseltecekti. Firmanın aynı tasarım çizgilerine saip 3 yeni iPhone modeli üzerinde çalışmaları tamamlandı. Hatta Asyalı şirketler bu cihazlarda yer alacak yeni nesil mobil işlemci yongasının üretimine başladılar.

İngiliz teknoloji sitesi T3 tarafından yapılan bir sızıntıya göre Apple, iPhone X için yapılmış en gelişmiş özelliklere sahip cihazı biraz büyük bir ekranla, yüksek bir fiyatla raflara gönderecek.

Firmanın daha önce 5 inçlik LCD ekran, 5.8 inçlik ve 6.5 inçlik OLED ekran ölçülerinde 3 iPhone modeli planladığı ortaya çıkmıştı. Yeni bilgiler, Apple’ın 5.8 inçlik iPhone X halefi yerine 6.1 inçlik bir boyutla geleceğini öne sürüyor. Yeni nesil iPhone X olacak bu cihaz, ekran boyu büyüdüğü için önemli bir fiyat farkı ile gelecektir.

Apple’ın 6.1 inçlik ortanca modeldeki üretim maliyetlerini azaltmak için, tek arka kamera ile geleceği söyleniyor. Hatta ekrandaki OLED panel, LCD ile değiştirilerek fiyatlar konusunda önemli bir avantaj da sağlanabilir. Bu şekildeki yeni iPhone X’in fiyatı beklendiği üzere 800 dolar dolaylarında olacak. Diğer taraftan küçük ekranlı 5 inçlik iPhone X modeli, serinin en ucuz üyesi olarak 550 dolar dolaylarında etikete sahip olacak.

Apple’ın 800 dolar dolaylarındaki ortanca iPhone X fiyatı, eğer yukarıdaki LCD ve tek kamera dönüşümleri gerçekleşirse geçerli olabilir. Aksi takdirde bu cihazın fiyatı çok yukarıya çıkacaktır. Bu konuda Apple fanlarının en güvenecekleri model, Temmuz ayında sunulması beklenen iPhone SE 2 olacak.

Açıkçası Apple, sırf ekonomik bir model olan iPhone SE 2’yi piyasaya sürdüğü için iPhone X ailesinin fiyatlarını yukarıya çekerse hata yapacaktır. Zira bu cihaz, pahalı olmasının yani sıra düşük özelliklere sahip iPhone X ve büyük 6.5 inç ile phablet sınıfına üye olacak iPhone X varyantlarının satış rakamlarını düşürebilir. Belki de Apple, sinemalardaki mısır satışlarını esas alarak sadece bunu hedefliyordur.

Bu taktik, en büyük iPhone X modelinin satışlarını zamanla yükselişe geçirebilir. Sinemaya gittiğinizde mısır boylarına ve fiyatlarına tekrar bakın. Her zaman üç farklı boy ve fiyat görürsünüz, ancak ortancanın fiyatı, büyük boya hep daha yakın olur. Böylece “üzerine biraz daha ekler” büyük boy alırsınız.

Akıllı telefonlar konusunda bu strateji işler mi bilinmez, Apple’ın resmi duyurularını yakından takip ediyoruz.