Apple'ın Apple çalışanları için özel olarak tasarladığı ve ürettirdiği Apple Park bisikletleri, bir çalışanın snap'inde ortaya çıktı. Apple Grisi bisikletler son derece sadece ve markasız olarak tasarlanmış görünüyor.

Apple Campus 2 ya da bilinen adı ile Apple Park, 175 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulmuştur. Dolayısı ile çalışanların otoparktan ofislerine yürümeleri 5-10 dakika kadar sürebilir. Yolda iş arkadaşı ile muhabbete dalanların ofisini bulması daha zor olacaktır.

Peki bu dev traktör lastiği içinde ulaşımı nasıl sağlayacaksınız? Elbette en sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet ile. Apple, çalışanlarına Apple Park içinde özgürce seyahat edebilmeleri için 1000 adet ücretsiz bisiklet, 2000 adet de bisiklet otoparkı sunacak.

Silikon Vadisi’ndeki çoğu teknoloji devi, çalışanlarına ulaşım için ücretsiz bisiklet sunmaktadır. Bunda tuhaf bir şey yok. Fakat Apple, sade tasarım çizgisini bisikletlerinde de ortaya koyarak çalışanlarına ‘Apple Grisi’, sade ve minimalistik bisikletler sunuyor.

Facebook, Mozilla ve Square gibi şirketlere de bisikletler üreten Public Bikes tarafından üretilen bisikletlerde herhangi bir logo bulunmasını bırakın, lastiklerinde dahi bir marka ismi bulunmuyor.

Bisikletler yalnızca Apple çalışanlarına ait olacak ve başka herhangi bir kişi onları kullanamayacak. Bisiklet kullanmak istemeyen çalışanlar ise ulaşımı golf arabaları ile sağlayacak. Fakat golf arabalarının tasarımı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.