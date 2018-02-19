Adeta dev bir uzay gemisini andıran Apple Park, Apple çalışanları için çok ciddi sorun çıkaran bir tasarıma sahip. Tamamen cam duvarlardan oluşan kampüste çalışanlar, kendilerini sıklıkla cam duvara çarpmış halde buluyorlar.

Apple’ın dev bir otomobil lastiğine benzeyen ve tamamen cam duvarlardan oluşan yeni merkez binası Apple Park, geçtiğimiz Nisan ayında kapılarını Apple çalışanlarına açmıştı. Apple’ın merkez binasının tasarımı kimileri tarafından şık, kimileri tarafından ise fazla fütüristik bulunsa da Apple çalışanlarının gördüklerinden çok görmedikleri ile ilgili şikayetleri bulunuyor; cam duvarlar.

Apple’ın şıklık ve sadelik anlayışına paralel olarak Apple Park, tamamen cam duvarlardan oluşuyor. Bu durum kulağa ilk başta şık bir tasarım gibi gelebilir. Hatta gördüğünüzde beton duvarlar olmasındansa cam duvarlar olmasının daha ‘ferahlatıcı’ göründüğünü düşünebilirsiniz. Fakat sorun şu ki cam duvarlar, ince yapısı nedeni ile neredeyse hiç fark edilmiyorlar ve eğer dikkat etmezseniz kolaylıkla çarpabiliyorsunuz.

Apple çalışanları sürekli olarak cam duvarlara çarptıkları için ve yerine beton duvar dikmek gibi bir şansları da olmayacağı için çözümü cam duvarlara yapışkan notlar tutturmakta bulmuşlar. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi Apple gibi bir şirkette böyle ‘gereksiz’ kağıt parçaları yalnızca tasarımı ‘çirkinleştiren’ objeler olarak görülür. Haliyle çalışanların yapıştırdığı tüm notlar toplatılmış.

Fakat benzer sorun yalnızca Apple Park’ta bulunmuyor. 2013 yılında Evelyn Paswall adındaki 83 yaşındaki bir kadın, Apple Store’daki cam duvarları fark edemeyerek cama çarptı ve burnunu kırdı. Apple’ın cam duvarların fark edilmesi için bir uyarı bulundurmadığını belirten kadın şirketi mahkemeye vermişti. Cam duvarlara birer adet üzerinde şeffaf Apple logoları bulunan yarı saydam şeritler çekmek belki bir çözüm olabilir fakat duvarların zerafetini bir miktar bozacağı da gerçek.