Apple, Çalışanlarına Özel Sağlık Merkezi Açıyor

Apple sadece çalışanlarının yararlanabileceği ve AC Wellness adını verdiği klinikler üzerinde çalışıyor.

Apple sadece bir teknoloji firması olmama niyetini çalışanları için Amerika çapında açacağı sağlık merkezleriyle göstermeye hazırlanıyor. AC (Apple Care) Wellness adı verilen bu sağlık merkezlerinin, şu an için 2018'in bahar aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Resmi web sitesi üzerinden duyurulan bu yeni hizmet, ilk etapta Santa Clara'da 2 farklı klinik ile hizmete açılacak ve daha sonra farklı bölgelerde şubeler de edinecek. An itibarı ile açılacak bu sağlık merkezi için Apple tarafından iş başvuruları alınıyor. Bununla birlikte Apple'ın gerçekleştirdiği bu atılım bir ilk değil; daha önce de Amazon, JPMorgan Chase ve Berkshire ortaklığı ile sadece bu şirketlerde çalışan işçilerin faydalanabileceği sağlık merkezi projesi gerçekleştirilmişti.

Elbette tüm bu gelişmeler Apple çalışanları için güzel haberler olsa da, Amerika'daki sağlık sisteminin ne kadar kötü durumda olduğunun da göstergesi. Nitekim şirketler bu sağlık hizmetlerinden memnun değiller ve çalışanlarının performanslarını etkileyecek sağlık problemlerini kendileri çözme yoluna gidiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de tür büyük şirketlerin kendine ait sağlık merkezleri bulunmalı mı?