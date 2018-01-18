Apple Çalışanlarını Taşıyan Servis Aracı Saldırıya Uğradı!

San Francisco'daki 280 numaralı kara yolunda Apple çalışanlarını taşıyan servis aracının camları, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırıları sonucu kırıldı.

Apple, her gün çalışanlarına işe gidip gelmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla San Francisco'dan Cupertino'daki Apple genel merkezine servis hizmeti sunmakta. Maalesef, bu otobüslerden bazıları geçtiğimiz hafta bilinmeyen suçlular tarafından saldırıya uğradı ve camları kırıldı. Apple olayların gerçekleştiğini doğruladı, ancak otobüslerin nasıl hasar gördüğünü söylemese de camlara taş benzeri maddelerin atıldığı düşünülüyor.

Apple, araçlara verilen hasarı önlemek ve çalışanlarını korumak amacıyla, 280 numaralı kara yolunda gerçekleşen saldırının suçlularını bulunana kadar otobüs güzergahlarını değiştirdi. Yeni güzergah işçilerin şirkete gitmesini 45 dakika geciktirecek olsa da, sonuçta can güvenliği çok daha önemli bir faktör.

Saldırının, San Francisco’da yaşayan Apple çalışanlarının bölgedeki kiraları arttırması gerekçesiyle gerçekleştirildiği düşünülüyor. San Francisco'da, teknoloji şirketlerine karşı genel bir kötü algı oluşmuş durumda ve servislere saldırmanın çıkış noktası da bölgedeki kiraların artışı olabilir. Bölge sakinleri haklı dahi olsalar tepkilerini çok yanlış bir şekilde gösterdiler. Peki, sizce bu tarz durumlarda insanlar tepkilerini nasıl göstermeli?