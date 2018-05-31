Business Insider, Apple'ın çalışanlarına ödediği senelik maaşları açıkladı. Peki hangi pozisyon, ne kadar para kazanıyor?
Hardware mühendisi: 157 bin 780 dolar
Kıdemli tasarım mühendisi: 162 bin 988 dolar
Şef software mühendisi: 163 bin 212 dolar
Satın alma müdürü: 164 bin 998 dolar
Kıdemli pazarlama müdürü: 167 bin 133 dolar
Yazılım geliştirme müdürü: 168 bin 692 dolar
Kıdemli finans müdürü: 170 bin 53 dolar
Kıdemli ürün yöneticisi: 170 bin dolar
Uygulama yazılım mühendisi: 175 bin 307 dolar
Kıdemli operasyon müdürü: 179 bin 211 dolar
Mühendis (Müdür): 180 bin 467 dolar
Software mühendisi: 181 bin dolar
Endüstriyel tasarımcı: 182 bin 823 dolar
Kıdemli yazılım mühendisliği müdürü: 194 bin 786 dolar
Kıdemli mühendislik müdürü: 204 bin 100 dolar
Kreatif direktör: 210 bin dolar
Kıdemli avukat: 213 bin 579 dolar
Yazılım mühendisliği direktörü: 230 bin 551 dolar
Direktör: 254 bin dolar
Kıdemli direktör: 309 bin 113 dolar