Apple Çalışanlarının Maaşları Belli Oldu: İşte En Çok Kazanan Pozisyonlar

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Dünyanın en değerli şirketi Apple, çalışanlarına ödediği maaşlarla dahi gündem yaratabiliyor.

Business Insider, Apple'ın çalışanlarına ödediği senelik maaşları açıkladı. Peki hangi pozisyon, ne kadar para kazanıyor?

Hardware mühendisi: 157 bin 780 dolar 

Kıdemli tasarım mühendisi: 162 bin 988 dolar 

Şef software mühendisi: 163 bin 212 dolar 

Satın alma müdürü: 164 bin 998 dolar 

Kıdemli pazarlama müdürü: 167 bin 133 dolar 

Yazılım geliştirme müdürü: 168 bin 692 dolar 

Kıdemli finans müdürü: 170 bin 53 dolar 

Kıdemli ürün yöneticisi: 170 bin dolar 

Uygulama yazılım mühendisi: 175 bin 307 dolar 

Kıdemli operasyon müdürü: 179 bin 211 dolar 

Mühendis (Müdür): 180 bin 467 dolar 

Software mühendisi: 181 bin dolar 

Endüstriyel tasarımcı: 182 bin 823 dolar 

Kıdemli yazılım mühendisliği müdürü: 194 bin 786 dolar 

Kıdemli mühendislik müdürü: 204 bin 100 dolar 

Kreatif direktör: 210 bin dolar 

Kıdemli avukat: 213 bin 579 dolar 

Yazılım mühendisliği direktörü: 230 bin 551 dolar 

Direktör: 254 bin dolar 

Kıdemli direktör: 309 bin 113 dolar

Etiketler: apple, maaş, apple çalışanı
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