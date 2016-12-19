Apple Campus 2'nin Drone’la Çekilmiş Yeni Görüntüleri Yayınlandı!

Apple 2. kampüsünün inşaatını tamamlamak üzere. 2017 gelmeden tamamen bitmesi planlanan yapının 6 aylık değişimini gösteren bir video yayınlandı.

Elektronik devi Apple, 5 milyar dolar yatırım yaparak ikinci kampüsünü kuruyor. 1 yıldır inşaatı devam eden yapı, eski HP kampüs arazisine inşa ediliyor. Büyüklüğü yaklaşık 700.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İçinde 1000 kişilik konferans salonu, fitness salonu, botanik bahçesi, otopark ve benzeri birçok tesis bulunacak.

California’nın Cupertino şehrinde inşa edilmekte olan kampüs, 2011’de Steve Jobs tarafından şehir meclisine planlar sunulmuştu. Tasarım, ilham kaynağını Londra şehir meydanından alıyor. Yalnızca konferans salonunun inşaatı için 80 ton karbon fiber kullanılmış.

2017’ye girmeden tamamen bitmesi planlanan kampüs, Apple’ın yeni genel merkezi olacak. Ana bina biter bitmez, belli ofislerin taşınacağı ve 6 ay geçmeden tüm ekibin buraya yerleşileceği öngörülüyor. Apple’ın kıdemli emlak direktörü Dan Whisenhunt 2013’te şehir meclisine yaptığı sunumda “San Francisco iş dünyasını Cupertino’ya taşıyacak bir proje” ifadelerini kullanmıştı.