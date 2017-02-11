Apple Campus 2 İnşaatında Çalışan Mühendisler İsyan Etti

Reuters haber ajansının belirttiğine göre Apple'ın mükemmeliyetçi tavrı yüzünden Apple Campus 2'deki çalışmaları uzayan mühendisler, Apple'ın bu tavrından yakınıyor.

Apple'ın adeta bir uzay üssünü anımsatan yeni merkezi Apple Campus 2'nin inşaatının 2015 yılının sonlarında bitmesi planlanıyordu ancak her geçen yıl değişen fikirlerle ve Apple'ın mükemmeliyetçi tavrıyla birlikte 2017'nin ilk aylarında olmamıza rağmen hala tamamlanmış değil.

Bu inşaatın süresinin neden uzadığı konusunda araştırmalar yapan İngiliz haber ajansı Reuters, Apple'ın yeni ana merkezinin inşasında görev alan mühendislere ulaştı. Konuyla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan mühendisler bu merkezin inşasının çok daha kısa sürede tamamlanabileceğini ancak Apple'ın mükemmeliyetçi tavrı yüzünden ilerleme kaydedemediklerini ve bu durumun kendilerini çıldırttığını söyledi.

Öyle ki Apple, yangın çıkış sembollerinin dahi minimalist olmasını istiyormuş ancak inşaatta görev alan mühendisler minimalist sembollerin dikkat çekmeyeceğini, bir yangın durumunda insanların yangın çıkışını bulmakta zorlanacağını söylüyormuş ve sırf bu nedenle Apple ve mühendisler arasında 2-3 ay süren bir tartışma yaşanmış. Diğer bir konuda ise Apple, kapı eşiklerinin hepsinin pürüssüz ve en ufak ayrıntısına kadar hatasız olmasını istiyormuş. Bu durumun işçiler için eziyet olduğunu söyleyenlere Apple'ın cevabı ise binada çalışanların dikkatini dağıtacak en ufak bir ayrıntının olmaması gerektiği yönünde.

Bakalım bu yılın sonunda biteceği söylenen Apple Campus 2'nin inşaatı sonunda tamamlanacak mı yoksa önümüzdeki yıl da benzer konuları konuşacak mıyız?