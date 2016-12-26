Apple Campus 2'nin Videosu Yayınlandı

Steve Jobs'un 2011 yılında yapımını başlattığı ve halen daha yapımı devam eden uzay mekiği tasarımındaki Apple Campus 2'nin havadan çekilmiş videosu yayınlandı

Apple'ın uzay gemisi tasarımına sahip ve uzun yıllardır merakla beklenen Apple Campus 2'si, Matthew Roberts adlı bir YouTube kanalında görüntülendi. Drone ile yapılan çekimlerde Apple Campus 2'nin bütük bir kısmının tamamlandığı görülüyor. Aşağıdaki bağlantıdan da izleyebileceğiniz videoda en dikkat edici detay, güneş panelleri. Campus alanının farklı yerlerine konumlandırılan güneş panelleri ile Apple, çevre dostu enerji üretmeyi planlıyor olabilir. Apple Campus 2'nin yürüş alanlarının ve yaşam alanlarının tamamlandığını görüyoruz. Bakalım Apple, yeni merkezini ne zaman tanıtacak. Marketlerde Asla Bulamayacağınız 3 Efsane Uygulama