Apple Care+ Desteği Bir Yıla Kadar Uzatıldı

iPhone kullanıcıları artık AppleCare+ desteğini, telefonu satın aldıktan sonra bir yıla kadar uzatabilecekler.

Yeni bir iPhone satın alan bir müşteri, bundan sonra Apple Care+ desteğini bir yıla kadar uzatabilecek. Tabii ki bunu yapabilmek için hizmeti satın almak gerekecek. Yeni bir iPhone aldıktan sonra 60 günlüğüne sunulan Apple Care+ desteği, artık bir yıla kadar uzatılabiliyor.

iPhone'un uluslararası geçerli olan standart 1 yıllık sınırlı garantisine artık AppleCare+ desteği de satın alınabilecek. Mac ve Apple TV platformları için de AppleCare hizmeti bir yıla kadar satın alınabiliyordu. Bu gelişmeyle birlikte bu cihazların arasına iPhone da eklenmiş oldu. Bu hizmetten yararlanabilmek için son bir yıl içerisinde satılmış iPhone'lardan edinmiş olmak gerekiyor. Bir yılın öncesindeki iPhone'lar için bu destek söz konusu değil.

Apple Care+ hizmetini satın almak için Apple'ın web sitesinden ilgili bölüme gitmek gerekiyor. Bazı kaynaklar tarafından AppleCare+ satın alma sayfasının iPad, iPod touch ve Apple Watch'a da hizmet verdiğini söylese de bu durum şimdilik kesin değil. Apple Care+ hizmetinin şimdilik yalnızca ABD'de hizmet verdiğini de ekleyelim. Diğer ülkelere sunulup sunulmayacağı konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Çoğu iPhone için 129$ olan Apple Care+ hizmeti iPhone SE içinse 99$ olarak belirlenmiş. Bu servisle birlikte kullanıcılar telefonu satın aldıktan sonra 7/24 AppleCare canlı desteğini kullanabilecekler. Bu destek aynı zamanda EarPod, USB - Lİghtning dönüştürücü kabloları ve bataryaları da kapsıyor. Ancak iPhone kullanıcılarının bu hizmetten yararlanabilmesi için Apple merkezlerinde cihazın hiçbir sorunu olmadığının onaylanması gerekiyor.