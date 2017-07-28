Apple CarPlay, Mini ve Aston Martin'e Geliyor!

Apple'ın CarPlay özelliği, birkaç araçtan sonra Aston Martin ve Mini için geliyor.

Apple'ın bilgi-eğlence sistemi CarPlay, iki büyük premium otomobil markasına geliyor. Kullanıcılar bugün, Apple web sitesindeki CarPlay sayfasının, Avrupalı ​​üreticilerin yeni modelleriyle güncellendiğini fark ettiler.

Mini için CarPlay bu yıl, 2018 model Countryman ve Clubman'in paketlerine ek olarak gelecek. Muhtemelen şu andaki mevcut modeller güncellenmeycek ancak yeni gelen modellerde göreceğiz. Aston Martin tarafındaysa, 2017 Vantage, Vanquish, Rapide ve DB9 Volante'de satışa sunulacak. CarPlay artık yaklaşık 50 üreticinin 200 farklı modelinde mevcut olduğundan, bu ilaveler, halihazırda bulunan listeye ekleme olarak geldi.

Aston Martin gibi kendisine özgü bir otomobilin Apple CarPlay ile gelmesi müşterileri biraz şaşırttı çünkü bu durum olağandışı bir şey. Yine de Aston Martin, Ferrari ve Porsche gibi lüks markaların yer aldığı listeye katılıyor ve CarPlay'i destekliyor hale gelecek. Nihayetinde ne kadar para harcandığına bakılmaksızın aracın kimyası korunmaya devam edilecek.

Ayrıca Apple CarPlay sistemine sahip en pahalı araç olan 2017 Lamborghini Centenario, 1.9 milyon dolarlık etiket fiyatıyla, rekoru hala elinde tutuyor.