Tim Cook Apple Hisselerinin Bir Kısmını Sattı

Apple'ın tepe ismi Tim Cook, elindeki Apple hisselerinden 40.000'ini 5 miyon dolar karşılığında sattığını duyurdu.

2011 yılında Apple'ın başına gelen ve birçok kişinin Apple tarihinde Steve Jobs'tan sonraki en iyi yönetici olarak gördüğü Tim Cook, her yıl şirkette sağladığı başarılarla birlikte Apple şirketinde 1 milyona yakın hisseye sahip oldu.

Son günlerde hisselerinin bir kısmını elden çıkarmasıyla gündeme gelen Tim Cook, geçtiğimiz gün de hisselerinden 40.000 adetini 5 milyon dolar karşılığında sattı. Geçtiğimiz haftalarda da toplamda 120.000 adet hissesini satan Tim Cook böylelikle iki haftada 16 milyon dolar kazandı.

Öte yandan Tim Cook'un neden elindeki hisseleri sattığı da gündemi meşgul ediyor ve Cook'un yakından Apple'dan ayırlacağına dair söylentiler konuşuluyor ancak Tim Cook'un Apple'dan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Öyle ki satılan hisseler pastanın en küçük dilimi.