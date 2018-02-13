Apple hissedarları, şirketin yeni kampüsünde gerçekleştirilen ilk yıllık toplantıda CEO Tim Cook'a güvenoyu verdi. Hissedarlar, Apple'ın genel stratejisine güvendiklerini de verdikleri oylarla belirtmiş oldu. Bununla birlikte Cook, hissedarlara ana merkez binasını gezdirmeyi istemedi.

Apple'ın geleceğinin belirlendiği toplantıda, Apple yöneticileri için bir tazminat paketi ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi de dahil olmak üzere şirket tarafından desteklenen 4 öneri geçti. Pay sahiplerinden gelen, bir "insan hakları komitesi" kurma önerisi ve ve Apple'ın yönetim kuruluna yeni yöneticileri aday göstermek için şart koşulan hisse sayısına yönelik azaltma önerisi ise ezici bir çoğunlukla reddedildi.

Apple'ın toplantısı 88 milyar dolarlık son çeyrek satışından sonra gerçekleşti. Bu bağlamda Tim Cook toplantıya güçlü bir şekilde katılmış oldu. Cook, toplantıdan sonra kısa bir soru-cevap oturumunda, "Şirket tarihimizdeki en iyi çeyrek dönemimizi tamamladık" dedi. Bununla birlikte Apple'ın hissedarlarının iyimser havası da gözden kaçmadı. Öte yandan CEO Cook Amerika'ya yatırım yapmak dışında herhangi bir konu hakkında açıklama yapmadı. Cook, Amerika'ya yatırım yapmak istediklerini belirtti ancak ödenen vergileri kullanmak istediklerini söyledi.

Toplantı, Apple'ın 5 milyar dolarlık yeni kampüsü olan Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Tiyatrosu'nda yapılan ilk toplantıydı. Hissedarlar bağımsız bir durumda bulunan tiyatro yerine 'uzay gemisi' binasında bir gezinti yapmak istedi ancak Cook, binadaki gizli bilgilerin çokluğu nedeniyle resmi turların olası olmadığını söyledi. Cook, gizliliğin kendi yararlarına olduğunu belirtti.