Apple, akıllı telefon piyasasında kendisini tekrar lider konuma taşıyacak iPhone 8 ve iPhone X modellerini duyurmadan önce CEO Tim Cook, çıkarttıkları ürünler hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

2007 yılından bu yana diğer telefonlar ve iPhone’lar olarak ikiye bölünen akıllı telefon piyasasına kök söktüren Apple, sessizliğini bozmak üzere. Elbette bu bölünmenin en etkin kısmı, Apple’ın yakaladığı yüksek satış grafikleri. Dünyanın her köşesinde akıl almaz fiyatlarına rağmen peynir ekmek gibi satan iPhone serisi, milyonlarca hayrana sahip.

Bugün tanıtılacak iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modelleri ise bugüne kadar piyasaya sürelecek en pahalı akıllı telefonlar olacaklar. Öyle ki, ABD’de ilk defa bir cihazın 1000 dolar üzerinde etiketlendirilmesi bekleniyor. Konu hakkında düşüncelerini açıklayan Tim Cook ise, kendisini ekonomi algısını sorgulatan sözler sarf etti. Ayrıca çevre ve insan hakları konularındaki görüşlerini de belirtti.

Kendisine Apple’ın son model çerçevesiz ekranı ve fahiş fiyatları sorulduğunda Cook, oldukça ilginç geri dönüşler yaptı:

"Yüksek fiyat diye bir şey yok ve ben bu kelimeleri kullanmayı tercih etmiyorum. Bizden çok daha yüksek marjlara sahip şirketler var. Ürünlerimizin gerçek değeri için fiyatlandırma uyguluyoruz ve en iyi ürünleri yapmaya çalışıyoruz, kalite peşinde koşan diğer insanları küçümsemiyoruz, iş modelimiz budur."

Hiç şüphesiz Tim Cook firmasına ve ürünlerine sıkı sıkıya sarılıyor. Ancak Apple bile olsanız “satmak” gerçekten zor bir iştir. Apple’ın tüm geçmişi ise birinci sınıf ürünler çıkartmaya ve satmaya dayandırılmıştır. Çıkarttığı ürünler arasında en çok parayı iPhone’lardan kazanan Apple’ın elbette başka bir ürün ya da hizmeti üzerinden değerlendirilmesini bekleyemeyiz.

Cook: Apple ürünleri sadece zenginler için değil!

"Ürün gamımıza bakarsanız, bugün 300 doların altında bir iPad satın alabilirsiniz. Aynı fiyat skalasında ve hangisini tercih ettiğinize bağlı olarak değişen aralıklarda bir iPhone satın alabilirsiniz. Bunlar zenginler için değildir."

Tim Cook’un sözleri elbette en tepe ismi olduğu Apple’ı korumak ve satışları arttırmak yönünde olacaktır. Aksini beklemek saçma bir hareket olur. Nitekim fiyatların para değerleri yüksek olan ülkeler için ulaşılması güç rakamlar olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak doların oldukça değerli olduğu topraklarda Tim Cook’un söz konusu açıklaması işlevseliğini yitiriyor. Yeni tanıtılacak iPhone X modelinin, güncel dolar kuru ve vergilerle birlikte ülkemizde 6000 TL barajına yaklaşması bekleniyor.

Diğer Apple ürünleri ise muadili olan başka markalardaki ürünlere göre hala yüksek fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor.