Kodlama ve programlama eğitiminin yaygınlaştırılmasına bir destek de dünyanın en değerli yazılım şirketi olan Apple’ın CEO’su Tim Cook’tan geldi. Kendisine göre temel kodlama eğitimi tüm okullarda zorunlu programa dahil edilmeli.

Kodlama, teknoloji çağının en önemli araçlarındandır ve artan yazılım ihtiyacıyla diğer araçlara nazaran daha baskın olmaya başladığını söyleyebiliriz. Eğer gelişmeler bu yönde devam ederse, programlama dilleri gelecekte yabancı dil bilmek kadar mühim olacak ve her mesleki alan bir şekilde kodlama bilgisine ihtiyaç duyacak. Bunları sadece biz değil, sayısız dünya çapında yapılan disiplinler arası araştırmalar da vurguluyor. Elbette bu önemli mesajın teknolojiye yön veren isimlerce vurgulanması da gerekiyor.

Apple’ın tüm dünyada bilinen yazılım temelli bir firma olduğunu var sayarsak, Apple'ın CEO'su Tim Cook’un kodlama eğitimine ilişkin görüşlerine şaşırmamak gerek. Kendisine göre her kişinin aldığı temel eğitimde kodlama da yer almalı. Fransa’da verdiği röportajda ayrıca yaratıcılığa verdiği önemi de görebiliyoruz. Zira yaratıcılık kodlarının Apple’ın genetiğine işlendiğini dile getiriyor. Cook ayrıca kodlama öğrenmeyi kolaylaştıran farklı tekniklerin kullanılabileceğini de vurguluyor.

Hatta yazının başında belirttiğimiz yabancı dil ve kodlama bilgisinin kıyaslaması Cook’a göre çoktan gerçekleşmiş. Hatta İngilizce bilmeyen bir bireyin, kodlama eğitimini daha çok önemsemesi gerektiğini vurguluyor.