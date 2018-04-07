Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz hafta Suudi Prensi Muhammed Bin Salman ile uygulama geliştirme, eğitim ve birçok şeyle ilgili konuşmak için buluştu.

Apple CEO'su Tim Cook ve Apple'ın birkaç ekip üyesi, Suudi Prensi Muhammed Bin Salman ile bir buluşma düzenledi. Cook, Muhammed bin Salman'la birlikte Cupertino'daki yeni Apple genel merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında prense, eğitim, sağlık, pazarlama ve Apple'ın uygulamaları hakkında birkaç sunum da yapıldı.

Geçtiğimiz hafta ABD'yi ziyaret eden Muhammed bin Salman, Tim Cook, Bill Gates, Elon Musk ve Peter Thiel gibi teknolojinin önemli isimlerini ziyaret edeceği biliniyor. Prensin yaptığı ziyaretlerde ayrıca Donald Trump ve eski başkan Barack Obama gibi siyasi figürler de yer alıyordu.

Tim Cook ve prens, Suudi Arabistan'da uygulama geliştirme gibi ortak projelerden söz etti. Toplantıda ayrıca Arabistan'ın eğitim müfredatını zenginleştirme, Apple'ın kampüsünde eğitim almak isteyen Suudi gençleri için iş olanakları üzerinde duruldu. Toplantı vasıtasıyla Suudi vatandaşları, Apple'ın yakında ilk perakende mağazalarını açacağı konusundad da umutlandırdı.

Bu tür bir buluşma, insanlardaki Suudi Arabistan önyargılarını epey bir çürüteceğe benziyor. Peki sizin bu buluşma konusundaki fikriniz nedir?