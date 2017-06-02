Apple CEO'su Tim Cook bugün Apple çalışanlarına, ABD Başkanı Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ından çekilme kararı üzerine bir mail gönderdi. Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Cook, şirketin bu konuda takınacağı tavra ilişkin bilgiler verdi.

ABD Başkanı Trump, teknoloji devlerinden ve halktan tepki toplamaya devam ediyor. Aldığı flaş kararın arkasında durup durmayacağı belli olmasa da, kendine yakın birçok iş adamının desteğini kaybetmek üzere. Apple’ın CEO’su Tim Cook ise bugün çalışanlarına konuyla ilgili bir e-posta gönderdi.

Paris kararından çekilinmesinin Apple’a büyük hayal kırıklığı yaşattığını belirten Cook’un paylaştığı metnin tamamı şu şekilde:

Ekip,

Birçoğunuzun, Beyaz Saray'ın Paris İklim Anlaşması’ndan Amerika'yı geri çekme kararı ile hayal kırıklığına uğradığını biliyorum. Salı günü Başkan Trump ile konuştum ve onu ABD'yi anlaşmada tutmak üzere ikna etmeye çalıştım. Fakat bu yeterli olmadı.

İklim değişikliği gerçek ve hepimiz onunla savaşmak için sorumluluk sahibi olmalıyız. Bu gelişmelerin, Apple'ın çevreyi koruma çabalarına etkisi olmayacağına dair size teminat veriyorum. Neredeyse tüm faaliyetlerimizi, gezegenimiz için iyi bir örnek olduğuna inandığımız yenilenebilir enerjiyle güçlendirdik, bu aynı zamanda iyi bir iş mantığı da yaratıyor.

Kapalı devre tedarik zincirinin iddialı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz ve sonunda eski teknolojiyle yeni malzemelerin üretimini tamamen durduracağız. Elbette, temiz enerjiyle işlerimizi güçlendirmek için tedarikçilerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmak için kendimize meydan okuyacağız. Dünyadaki diğer insanların yaptığımız işi bilmeleri ve gezegenimizin geleceği konusunda iyimser olmaları için pek çok neden var.

Misyonumuz her zaman dünyayı bulduğumuz halinden daha iyi bırakmak olmuştur. Asla sarsılmayacağız, çünkü gelecek nesillerin bize bağımlı olduğunu biliyoruz.

Her gün bir fark yaratma konusundaki kararlığınız için teşekkür ederiz.

Tim

Tim Cook, Trump’ı böyle bir karar almaması için ikna etmeye çalışan sayısız liderlerinden sadece birisi. Anlaşılan o ki Trump’ın da ne milyonlarca Amerikalıyı, ne de ülkesinin gelişimine katkıda bulunan şirketlerin yetkililerini -onları kaybetme pahasına- önemsiyor. Bakalım önümüzdeki süreçte ne gibi krizler çıkacak.