Son dönemlerde Facebook'un kullanıcı verilerini sattığı iddiası ile çalkalanan sosyal medya dünyası ile ilgili bir yorum da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Geçtiğimiz günlerde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin Cambridge Analytica'ya izinsiz verilmesi skandalı henüz yankılarını sürdürürken, konuyla ilgili teknoloji dünyasının dev firması Apple'ın CEO'su Tim Cook'da bir açıklama yaptı.

Dünyanın her yerinde çılgınca büyüyen bir furyaya dönüşen '#deletefacebook' hareketine geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın da destek vermesi sonrası, adeta Facebook konusunda -oldukça haklı diyebileceğimiz- bir sosyal medya hareketi başladı. Çin'de katıldığı Çin Geliştiriciler Konferansı kapsamında konuşan Tim Cook ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın birçok farklı ülkesinden kullanıcılar, belki de ne amaçlarla kullanılacağını bilmeden verilerini emanet ediyorlar. Biz de bir gün olmaması gereken bir şey olacağından ve tüm bu kitlenin küstürüleceğinden oldukça endişeliyiz. Oldukça üzüntü vericidir ki bu tür hayal kırıklıkları tarih içinde birden fazla kez yaşandı."

Tim Cook, aslında çok açıkça hedef göstermese de 'beni bu toplara sokmayın' demeden zekice bir gönderme yapmışa benziyor. Kim ne derse desin sosyal medya ve teknoloji alanında Facebook halen büyük bir kale ve bu kaleyi hem içerden, hem dışardan fethetmeyi isteyen çok firma olacaktır. Bakalım Facebook bu anti kampanyaların üstesinden gelebilecek mi?