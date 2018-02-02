Apple CEO'su Tim Cook, iPhone ile çekildi kampanyası kapsamında Japonya ve Ukrayna fotoğrafları ile birlikte Türkiye'den de Kapadokya'nın fotoğrafını paylaştı.

Apple’ın, iPhone’ların piyasaya çıkışının 10. yılı şerefine özel olarak tasarladığı ve tüketicilere sunduğu akıllı telefonu iPhone X, son derece iyi bir kameraya sahiptir. Öyle ki; iPhone X, aldığı 97 puan ile DxOmark kamera listesinde de dünyanın en iyi ikinci kamerasına sahip akıllı telefonu olarak gözüküyor.

Apple yalnızca iPhone X değil, tüm iPhone modellerinin kameralarına o kadar güveniyor ki, geçtiğimiz yıl başlattığı ‘iPhone ile çekildi’ kampanyası çerçevesinde iPhone kullanıcılarının çektikleri birbirinden güzel fotoğrafları televizyon ve internet reklamlarında kullanmanın yanı sıra resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.

Apple CEO’su Tim Cook, iPhone ile çekildi kampanyası çerçevesinde yeni bir gönderi paylaştı. Niseko, Japonya ve Myhove, Ukrayna’dan fotoğraflar paylaşan Cook, ayrıca gezgin ve içerik üreticisi olan Jennifer Tuffen tarafından çekilen bir Kapadokya fotoğrafını da paylaştı.

Bu fotoğraf Tim Cook’un Türkiye ile ilgili ilk paylaşımı da değil. Apple CEO’su, daha önce Türkiye’deki Apple Store açılışı ve Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırılarında da Türkçe tweetler paylaşmıştı.