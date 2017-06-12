Dev şirketlerin en çok maruz kaldığı sorulardan birine Tim Cook’tan ironik bir cevap geldi: Yapay zeka bizleri izliyor mu?

2017 yılı, yapay zeka yazılımlarının ve buna bağlı olarak makine öğrenimi denilen ileri düzey teknolojilerin yılıydı. Bütün teknoloji devleri, bu zamana kadar yapmadıkları yatırımları bu sene yaptı ve meyvelerini aldı. Zaten var olan güvenlik endişelerinin üzerine, bizi bizden iyi tanıması muhtemel yazılımlar eklenince korkular artmaya, ironik itiraflar gelmeye başladı.

Silikon Vadisi’nin devleri, yapay zeka yazılımlarına güveniyorlar. Güvenmemek elde değil; çünkü mobil cihazlardan otomobillerimize, evlerimizden iş yerlerimize kadar hayatımızı kolaylaştırmak için varlar. Google, Android işletim sistemini, Apple ise Siri’yi daha akıllı hale getirmeye çalışıyor. Elbette kabus gibi gerçekler de var, biz akşam ne yediğimizi unuturken bu yazılımlar size en uygun restoranların listesini sunuyor, ev ile iş yeriniz arasındaki trafik verilerini bildiriyor, tercihlerinize yön veriyorlar. Her geçen gün hayatımızda daha çok yer almaya da devam edecekler.

MIT’nin yayın kuruluşuna verdiği bir röportajda Apple’ın CEO’su Tim Cook çarpıcı açıklamalrda bulunuyor. Yapay zeka destekli yazılımlar sayesinde, fotoğraflarımızın tanınabildiğini, Apple Music’in dinlediğimiz şarkıları takip edip en uygun listeleri oluşturduğu, batarya kullanımlarımızı optimize etmek için cihazı aktif olarak kullandığımız zamanların kaydedildiğini söylüyor.

Elbette kendisi yapay zeka yazılımları hakkında konuşurken “Her birinizi izliyoruz ehehe” gibi bir tavır takınmıyor. Bunu şirketinin ürünlerine bir imaj katmak ve rakiplerine göz dağı vermek için kullanıyor. Zaten konuşmasının devamında da dişli rakibi Android’in batarya ömrü ile ilgili teknolojilerine adeta 'giydiriyor'.

Hiç şüphesiz önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha akıllı cihaz ve yazılımlara kavuşacağız. Ancak büyük güvenlik açıkları ve skandallara hazır olmakta fayda var. Zira böylesine geniş kitlelerde neredeyse sorunsuz olarak çalışan yazılımların bizleri izlememe ihtimali yok ve hayatımızın her detayı, teknoloji firmalarının pazarlama stratejileri için veri oluşturuyor.