Apple, Çerçevesiz Ekranlı ve Gizli TouchID'li Patent Aldı!

Apple'ın bugüne kadar en çok konuşulan iki muhtemel iPhone 8 özelliği için patent aldığı kesinleşti.

İlk duyulduğu andan itibaren birbirine entegre olan donanımlara sahip özellikler şu şekildeydi: Çerçevesiz bir ekrana sahip ön panel ve ekrana gömülü şekilde yer alan “gizli parmak izi okuyucusu TouchID.

Uçtan uca ekran patentinin, “Cihazın sınır alanını azaltma” başlığıyla oldukça basit bir isimle resmileşmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca çizimlerdeki ekranın kenarlara doğru kavisli olduğunu da görmek mümkün.

Ekran gövde oranını en az düzeye indirmekten öteye geçen bir iPhone ile karşılaşmamız muhtemel gözüküyor. Ayrıca parmak izi okuyucu olarak çalışacak sensör için esnek yapıdaki kenarlardan ve bir tabakadan söz edebiliyoruz.

Gömülü TouchID paneli, Apple’ın son zamanlarda aldığı en etkileyici patentlerden birisi olabilir. Zira normal zamanlarda ekranın bir parçası olarak kullanılan bölge, parmak izi okuyucusu olarak çalışabilecek.

Bir parmak izi algılayıcısı bir elektronik cihaza veya ana ekrana yerleştirildiğinde, başka bir uygulama ya da görev yapan kullanıcılar, sensörün sorunsuz bir şekilde çalışmasını isteyebilirler. Başka bir deyişle, parmak izi okutmak istediğiniz zaman ayrı bir uygulamaya giriş yapma zorunluluğu kullanışlı olmayacaktır. Ancak Apple’ın bu özelliği kullanıcıyı külfet altında bırakmadan getireceğini söylemek mümkün.

Gün geçtikçe hakkında daha çok şey öğrendiğimiz iPhone 8 hakkındaki güncel haberlere ulaşmak için takipte kalın. :)