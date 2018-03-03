Apple Cihazların Ortalama Kullanım Ömrü Ne Kadar?

Geçtiğimiz aylarda telefonlarını kasti bir şekilde yavaşlattığına dair söylentiler çıkan ve bu söylentilerin doğru olduğu yönünde açıklamalar yaparak özür dileyen Apple'ın ürettiği ürünlerin kullanım ömürleri ölçüldü.

Halihazırda dünyanın en çok satan telefon markalarından birisi olan Apple, son birkaç aydır telefonlarını yavaşlattığı gerekçesiyle kullanıcılarının büyük tepkisiyle uğraşıyordu. Ancak şirket bu durumu fırsata çevirerek bir pil kampanyası başlattı ve kullanıcılarına daha fazla pil sattı. Daha sonra dev teknoloji şirketi telefonları yavaşlatmaya devam edeceğini söyledi.

Bununla birlikte Apple tarafından üretilen ürünler her ne kadar haklarında kötü argümanlar içerse de kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Birçok Apple kullanıcısı kendi telefonunun muadil Android cihazlara göre daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğunu düşünüyor. Şimdiye kadar bu iddialarla ilgili herhangi bir somut veri bulunamıyordu ancak, bir analist geçtiğimiz günlerde bir hesaplama yaptı ve ortalama Apple cihaz kullanım ömrünü ortaya çıkardı.

Asymco analistlerinden Horace Dedlu tarafından son 3 aylık cihaz satışı ve aktif cihaz sayısını baz alarak, ortalama bir Apple cihaz ömrünü belirledi. Dedlu verileri analiz ederken, Apple'ın belirlenen zaman içerisinde aktif olarak kullanılan cihaz sayısını satılan toplam cihaz sayısından çıkarttı. Analist, bu işlemi devam ettirerek bir çeyrek dönemde kaç cihazın ömrünü doldurduğunu bulmuş oluyor.

Dedlu tarafından oluşturulan grafiğe bakıldığı zaman bir Apple cihazın ortalama kullanım süresi 4 yıl 3 ay olarak görülüyor. Son olarak araştırma, iPhone, iPad, Watch ve Mac ürünleri üzerinden yapıldı. Siz bir Apple kullanıcısı iseniz cihazınızı ne kadar sürede değiştiriyorsunuz?