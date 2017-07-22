Apple Cihazlarında İnanılmaz Güvenlik Açığı!

Apple’ın son yayınladığı güncelleme hackerların Wi-Fi modülünüz üzerinden telefonunuzun hacklenmesini sağlayan bir güvenlik açığını kapatıyor.

Apple'ın 19 Temmuz'da iPhone, iPad ve iPod'lar için yayınladığı bu güncellemeyi hala yüklemediyseniz kesinlikle yüklemenizi öneriyoruz.

iOS 10.3.3 güncellemesi Apple'ın kullandığı Wi-Fi modüllerindeki çok ciddi bir güvenlik açığını kapatıyor ve telefona hackerlar tarafından atak yapılabilmesini engelliyor.

Güncellemeyi yüklemeden önce telefonunuzun yedeğini almanızı öneriyoruz.

Çok nadir de olsa bazı durumlarda telefonunuzda veri kaybı olabilir veya telefonunuz bir daha açılmayabilir, bunun için yedek almanız çok önemli.

Telefonunuzun kıymetli verilerin yedeğini almak için iCloud kullanabilirsiniz (Ayarlar > 'İsminiz' > iCloud > iCloud Yedekleme > 'Açık' adımlarını takip edebilirsiniz).

Eğer iCloud hesabınızda telefonunuzu yedekleyecek yeterli alanınız bulunmuyorsa yedekleme ve güncelleme işlemini iTunes kullanarak bilgisayarınız ile yapabilirsiniz. Bunun için telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve açılan pencereden Güven’e tıklayın. Cihazınızı bağladığınızda sizden parolanızı girmenizi isteyebilir. Özet kısmından telefonunuza gelin ve sırasıyla önce Yedekleme yapın ve sonra Güncellemeleri denetle tıklayın.

Telefonunuzu daha kolay ve kablosuz olarak güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz yeterli olacaktır.

Güvenilir ve hızlı bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun ve hazır olduğunuzda İndir ve Yükle butonuna basın.

Telefonunuza en son versiyon iOS sürümünü yüklemeniz her zaman önem teşkil ediyor zira bu güncelleme Wi-Fi modülünüzdeki çok büyük bir güvenlik açığını kapattığından diğerlerinden daha da önemli bir hale geliyor.

Broadcom firmasının ürettiği, Apple ve bir çok Android cihazda kullanılan söz konusu Wi-Fi modülündeki güvenlik açığı araştırmacı Nitay Artenstein tarafından keşfedildi. Artenstein bulgularını bu ay sonunda yapılacak olan “Black Hat Security Conference” etkinliğinde herkes ile paylaşacağını iletti. Artenstein’ın Broadpwn adını verdiği bu güvenlik açığı hackerların cihazını uzaktan kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.

Eğer hala güncelleme desteği olan bir android kullanıcısı iseniz android cihazlar için gerekli güvenlik güncellemeside 5 temmuzda yayınlandı.

Android telefonunuz için bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için ise Ayarlar>Hakkında>Android Versiyonu> Yazılım güncellemeleri adımlarını takip edebilirsiniz.