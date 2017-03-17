Apple, Trump ile kızıştığı Çin tutumunda geri adım atmayacak gibi duruyor. Apple, Çin'de iki tane Ar-Ge merkezi açacağını duyurdu.

Çin, 1.3 milyardan fazla nüfusu ile dünyanın en büyük pazarı. Bütün geliştiriciler ürününü Çin’de geliştirmek istiyor. İnsan gücünün çok ucuz olması özellikle telefon gibi işlerle uğraşan firmaların iştahını kabartıyor. Bunlardan birisi de Amerika devi Apple firması. Ürünlerini Amerika yerine Çin’de üreten Apple, Çin’e yatırım yapmaya devam ediyor.

Çin’in pazarı o kadar büyükk ki, firmalar Çin’e her zaman iyi davranmak zorunda kalıyor. Yönetimin bu durumun bilincinde olması bu durumda büyük etken olarak gözüktüğünü söyleyebilirim. Apple, şimdi de Çin’de iki yeni araştırma ve geliştirme merkezi(Ar-Ge) kuracağını açıkladı. Şirket, bugün Çin’in web sayfasından duyurduğu bildiri ile Ar-Ge merkezlerini Şangay ve Suzhuo’da açacağını belirtti.

Apple’ın donanım mühendisliğinin kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio, “Ar-Ge merkezlerinin Çin’de yayınlaştırılması yoluyla daha fazla yerel ve akedemik kurumlarla çalışmayı, dört gözle bekliyoruz.” dedi ve sözlerinin devamında “Geliştiricilerimiz ve tedarikçilerimizin birlikte çalışacağı bölgedeki mükemmel yetenek ve pozitif girişimci ruhuna erişmekten onur duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Apple, Çin’de yaptığı girişimi 2016 Eylül ayında Pekin’de açtığı Ar-Ge merkezi ile başlatmıştı. Apple’ın bu hamlesi Trump’ı sinirlendirebilir. Bildiğiniz gibi Trump, Apple’ın telefonlarını Amerika yerine Çin’de üretmesinden mutlu değil ve ciddi yaptırımlar getireceğini her fırsatta dile getiriyor, ancak Apple’da Çin’de üretmekten vazgeçecekmiş gibi durmuyor. Tüm dünyada satış yapan bir firmayı Amerika’ya taşımak 4000 TL’den başlayan iPhone fiyatlarını 6000 TL’lere çıkartabilir.