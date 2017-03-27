Apple, Çin'de Nihayet Bir Zafer Kazandı!

Apple ve Çin, asla 'iyi anlaşan ikililer' arasına girememiştir. Ancak her nedense bu kez Çin mahkemeleri, kendi şirketlerine karşı Apple lehine karar verdiler.

Pekin'deki bir davada Apple lehine karar çıkması, şirketin Çin'deki geleceğini aydınlatabilir. Geçtiğimiz cuma günü mahkeme, Mayıs 2016'da Apple'ın küçük ve şimdilerle iflasını açıklayan Shenzhen Baili isimli Çinli şirketin tasarım patentlerini ihlal ettiği iddasıyla alınan bir kararı bozdu.

Anlaşmazlıklar, Shenzhen Baili'nin 100C'lik akıllı telefonlarının, kıvrımlı köşelerinin ve kopyası olduğunu iddia eden iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin dış tasarımı üzerindeydi. Dava, ne kadar baksanız o kadar garip gözüküyor. Zira 100C'lik akıllı telefonları piyasada bulmak büyük bir beceri.

Başlangıçta Apple, önlem olarak Pekin'de iPhone 6 satışını durdurdu. Ancak şirketin avukat ordusu idari itirazda bulundu ve mahkeme, kararı tekrar gözden geçirene kadar iPhone 6 satışlarına onay verildi. Bu Apple'a hiç ama hiç zarar vermedi, zira iPhone 7 piyasaya sürülmüştü bile.

Shenzhen Baili'nin hukuk ekibi itirazda bulunmayı planladığını açıkladı. Apple temsilcileri ise konuyla yorumda bulunmadı.

Apple son yıllarda Çin'de Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalara önemli ölçüde pazar payı kaybetti. Kayıplarına rağmen Apple, piyasadaki en karlı oyuncu olmaya devam etti. Motley Fool'un raporuna göre Apple, 2016'da global akıllı telefon endüstrisinin yüzde 79 şirket karıyla yüzde 15 pazar payını elinde tuttu.

Geçtiğimiz bahar aylarında yerel bir bir mahkeme, deri imalatçıları Xintong Tiandi'nin Çin'de "iphone" ve "IPHONE" ticari markalarını kullanarak çanta yapmaya devam etmesine izin verdi. Apple'ın akıllı telefonları 2009 yılına kadar Çin'de satışa çıkmazken, Xintong Tiandi marka ismini 2007'de kullanmayı kabul ettirdi. Kısacası Apple ve Çin arasındaki ilişkiler kesinlikle sorunsuz olmadı.