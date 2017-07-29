Çİn'in internet yasaklarına bir yenisi daha ekleniyor ve App Store'dan VPN uygulamaları kaldırılıyor.

Çin hükümetinin İnternet üzerindeki baskısı, Apple'ın Çin'deki App Store'dan ülkenin sansür sistemini aşmasına yardımcı olan tüm önemli VPN uygulamalarını kaldırdığı haberleri ile devam ediyor.

Hareket, ilk kez Çin dışındaki bir sağlayıcı ExpressVPN tarafından kaydedildi ve bir blog yazısında kendi dahil olmak üzere tüm büyük VPN uygulamaları, Apple'ın Çin merkezli deposundan silindiğini açıkladı. Şirket, Apple'dan, uygulamanın "Çin'de yasadışı içerik içerdiğinden" kaldırıldığını açıklayan bir not paylaştı.

"Tüm uygulamalar mevcut oldukları yerde legal içeriklere sahip olmalıdır. Eğer değilse bunları kontrol etmeniz gerekir. Bizim yapabileceğimiz görevler tamamlandı. Bu uygulamaların yasal yada yasal olmayan uygulamalar olduğunu anlamak ve silmek sizin sorumluluğunuzdadır. Uygulamanızın tüm yerel kanunlara uyduğundan emin olun. Bu yazılanlar bu konu hakkında bir rehber değildir. Tabiki uygulamaların yasa dışı olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa uygulama reddedilir."

Şirket, uygulamanın tüm dünyadaki Çin dışındaki kullanıcılara sunulmaya devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte, farklı bir ülkede bir App Store hesabı oluşturma süreci pek çok kullanıcı tarafından biliniyor. Bu yüzden Çin hükümetinin bu yasağı kısa süre içinde delinecektir.

Apple şirketine doğrudan gitmek, sansür uygulamak için etkili bir yol haline geliyor ve ABD firması Çin'de hangi uygulamaların mevcut olduğunu kontrol ediyor. Bu yol, Çin'in bu yılın başlarında Apple'ın New York Times uygulamasını yerel Çinli App Store'dan kaldırmasıyla başarılı olduğu kanıtlandı.