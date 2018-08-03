Apple, Çin'e Özel Çift SIM Kartlı iPhone Üretecek

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan çift SIM kartlı iPhone iddiası teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti. Bugün ise bu iPhone'un Çin pazarına özel olarak üretileceği ortaya çıktı.

Çinli kaynaklara göre Apple önümüzdeki aylarda 4 yeni iPhone modeli tanıtacak. OLED ekranlı 5.8 inçlik iPhone X halefi bir modele ek olarak 6.5 inçlik bir iPhone X Plus gibi bir adlandırmaya sahip olması beklenen bir cihaz daha tanıtılacak. Tabii bir de aylardır konuşulan 6.1 inç LCD ekranlı, daha uygun fiyatlı iPhone yolda. İşte bu uygun fiyatlı modelin Çin'e özel olarak bir de çift SIM kartlı versiyonu tanıtılacak.

Daha önceki bir iddiaya göre ise 6.5 inçlik üst seviye iPhone'da çift SIM kart özelliği bulunacaktı. Bugün ortaya çıkan bu bilgi, çift SIM kart özelliğinin tek bir modelle sınırlı olmayacağını ortaya koymuş oldu.

6.1 inçlik LCD ekranlı modelin iPhone 9 olarak adlandırılacağı iddia edildi. iPhone X benzeri tasarımı 'nispeten' daha uygun bir fiyatla kullanıcılara sunacak olan iPhone 9, paslanmaz çelik kasa ve çift arka kamera gibi bazı özelliklerden mahrum kalacak. Aynı zamanda Touch ID yerine Face ID kullanmaya başlayacak olan iPhone 9, 3D Touch destekli bir ekrana sahip olmayabilir.

Asya pazarında oldukça popüler olan çift SIM kart girişini bir Apple ürününde ilk defa iPhone 9'da göreceğiz. İlk etapta sadece Çin'e özel olarak satışa çıkacak olan çift SIM kartlı sürüm, ilerleyen zamanlarda diğer pazarlarda da satışa sunulabilir. Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte her şey açıklığa kavuşmuş olacak.