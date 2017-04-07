Apple'ın Ücretsiz Video Oluşturma Programı "Clips" Yayınlandı!

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz video oluşturma ve düzenleme uygulaması Clips sonunda yayınlandı. Birbirinden hoş ve basit videolar oluşturmak isteyenler, Clips'i hemen şimdi deneyebilirler.

Apple, bugün WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medyalarla paylaşabileceğiniz, isterseniz telefonunuza kaydedebileceğiniz videolar oluşturmanızı sağlayan, çok işlevli “Clips” isimli programı yayınladı.

Adından da anlaşılacağı üzere klipler oluşturmanızı sağlayan uygulama, bir saat süreye kadar videolar geliştirmenize olanak tanıyor. Bu klibin içerisinde video çekebilir, fotoğraf ekleyebilir, eklediğiniz içeriklerin üzerine altyazı ekleyebilir, emoji ve diyalog pencereleri oluşturabilirsiniz. Genel olarak basit gözüken program, özellikle sosyal medyalarda ve Youtube’da video paylaşmayı seven kullanıcılar için son derece şık gözüküyor. Yaptığınız kliplerin arkasına Clips’in kütüphanesinde yer alan ya da telefonunuzda bulunan müzikleri ekleyebilir ve ortaya başarılı çalışmalar çıkartabilirsiniz. Örneğin 2 dakikalık videonun belirli bir alanında resim göstermek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken resmi ekleyip ne kadar süre orada kalacağını karar verip o süreç boyunca, büyük kırmızı butona basılı tutmak.

Özellikle edit yapmayı seven kullanıcıların yakından takip edeceği Clips, MacRumors tarafından detaylıca incelenmiş. Ön veya arka kameraya erişerek o anda canlı videolar oluşturmanızı sağlayan uygulama, açıkçası 7 saniyelik videolara izin veren Vine’ın daha uzun sürelerde işlem yapılabilen versiyonu gibi gözüküyor.

Clips uygulamasını daha detaylıca görmek istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Clips’i tamamen ücretsiz indirebileceğinizi belirtelim.