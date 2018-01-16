Apple, Colgate'in Akıllı Diş Fırçasını Satışa Çıkartıyor!

Colgate'in yeni yapay zekalı diş fırçası Colgate E1, Apple tarafından ilk kez piyasaya sürülecek.

Colgate, E1 isimli yeni akıllı diş fırçasını çıkarttı. Colgate E1, ağzınızın haritasını çıkartabiliyor, diş plaklarını temizlemek için sonik titreşimler yayabiliyor ve gerçek zamanlı fırçalama geri bildirimini, Colgate Connect adlı bir iPhone uygulamasına yükleyebiliyor. Colgate tarafından diş fırçasının tutacağının ise yapay zeka ile donatıldığı belirtiliyor. Bu sayede de zaman zaman ağız sağlığınız hakkında size yardımcı olabiliyor.

Colgate, çocukları diş fırçalamaya teşvik etmek için, iPhone üzerinde bir oyun bile tasarladı. "Go Pirate" olarak adlandırılan oyun, diş fırçasını oyun denetleyicisi olarak kullanıyor. Siz diş fırçasını ne kadar uzun süre kullanırsanız, oyun içerisinde o kadar fazla altın kazanabiliyorsunuz. Colgate, diş fırçasının tek bir şarjla 10 gün kadar dayanabildiğini söyledi.

Colgate E1, 99.95$'lık fiyatıyla satışa sunulacak. Diş fırçasını yalnızca Apple'ın web sitesinden veya belirli Apple mağazalarından satın alabileceksiniz. Bir diş fırçası kesinlikle Apple için tuhaf bir seçim gibi görünüyor, ancak Apple'ın Apple Watch ile giderek sağlık alanına girdiği ve çevrimiçi mağazasında akıllı teraziler, LED atlama ipleri gibi diğer üçüncü parti sağlık ürünlerinin de bulunduğu görülüyor.