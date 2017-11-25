Apple da Katlanabilir Ekran Patenti Aldı

Samsung'dan sonra şimdi de Apple'da katlanabilir ekran için patent aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin patent birimi olan "The US Patent & Trademark Office" geçtiğimiz günlerde Apple'ın LG ile geliştirdiği ve patentini aldığı bir "katlanabilir ekran" teknolojisini yayınladı. LG'nin bir süredir üzerinde çalıştığı "esnek ekran" teknolojisine çok benzer bir teknolojiyle üretilebilen katlanılabilir ekranın ise şimdilik resmi olarak hangi iPhone modelinde kullanılacağı bilinmiyor.

Ekranın aslında LCD, OLED ve micro-LED teknolojilerinin karışımı bir teknoloji olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Patent notunda "adeta kitap gibi katlanabilir" olarak belirtilen ekran teknolojisinin LG'nin esnek ekran teknolojisinin üstüne ve altına gelecek şekilde 3'erli katmanlı özel bir ekran olacağı da diğer belirtilenler arasında. Resmi bir bilgi olmasa da bu ekran teknolojisini bir şekilde her hangi bir Apple ürününde görmemizin 2021'den önce olmayacağı da dedikodular arasında.

Ancak takipçilerimizin de çok iyi bildiği gibi, Apple her patentlediği teknolojiyi ürün olarak kullanmıyor. Yani bu patent, Apple'ın hiç kullanmayacağı patentler havuzuna da atılabilir. Yine de ZTE'den sonra Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlara yaptığı yatırım ve bu tür katlanabilir akıllı telefon ve tabletlerin neredeyse geleceğin teknolojisi olduğu iddiaları düşünülürse kullanıladabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir ekranlı bir iPhone görecek miyiz?