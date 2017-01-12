Apple'da Neler Oluyor? Şirket, Beyin Takımını Tesla'ya Kaptırdı!

Apple cephesinde, son günlerde birbirinden tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Apple, başarısında önemli rol oynayan pek çok ismi rakiplerine kaptırıyor.

Apple'ın en iyi mühendislerinden bazıları sürpriz şekilde Tesla'ya transfer oldu. Amerikalı şirket cephesinde yaşananlar, bilişim dünyasında spekülasyonlara neden oldu.

Hafta başında Tesla, Chris Lattner'ı otomatik pilot yazılımlarına katkıda bulunması amacıyla kadrosuna kattı. Chris Lattner, Apple'da 11 yıldır üst düzey yönetici ve geliştirici olarak görev yapıyordu. Lattner, geliştiriciler için nimet konumunda olan Swift programlama dilinin de yaratıcısıydı. Apple XCode mimarisinin de arkasındaki isimdi. XCode, Apple donanımları ve geliştiriciler arasında bir köprü görevini üstlenmişti.

Lattner, Apple'dan ayrılan tek üst düzey çalışan değil. Dün, tasarım şefi Matt Casebolt da, Tesla'da görev almak için bilişim devinden ayrıldı. Casebolt, Mac Pro, MacBook Pro Force Touch trackpad, MacBook Pro Touch Bar, Retina MacBook Pro gibi cihazların arkasındaki isim.

Bir diğer önemli transfer, geçen ay gerçekleşmişti. Timothy Hatcher, 11 yıldır Apple Webkit takımının başındaydı. Hatcher da, Tesla bünyesini katılmayı tercih etti.

Sarah O’Brien, Sankarshan Murthy ve sayısız üst düzey personel, bilişim devinden ayrıldı.

Ayrılıkların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyoruz (söylentiler Apple'ın otonom araç dünyasına adım atmasının Tesla'yı rahatsız ettiği yönünde) lakin gelişmeleri sizinle anbean paylaşacağız.