Steam oyunlarınızı telefonda oynamanıza izin veren Steam Link uygulaması, beta versiyonuyla Google Play'deki yerini aldı. Apple, kendi platformunda yayınlanması için izin vermemiş olsa da açık bir kapı bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS için Steam Link uygulamasının marketinde yayınlanmasını reddettiği için iPhone sahipleri bu deneyimden mahrum kalmıştı. Apple'ın kıdemli yöneticisi Phil Schiller, Steam'in App Store'un kurallarına uygun bir Steam Link sürümü geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Kurallara uyulması halinde Steam Link'i App Store'da görebilmemiz mümkün hale gelmiş oldu.

Steam Link IOS uygulamasının kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, uygulama içi satın almalar, içerik kodları ve benzeri nedenlerden dolayı App Store yönergelerini ihlal ettiği bildirildi. Başka bir deyişle, Apple'ın itirazları Steam'in tüm yapısını oluşturuyor gibi gözükmekte. Belki de Apple, kendi mağazasındaki ücretli uygulamaların kazancı için bu zorlukları çıkarmakta.

Valve'un, Apple'ın isteklerini yerine getirip getirmeyeceği ise büyük merak konusu oldu. Valve istekleri yerine getirdiği takdirde Steam deneyiminin belirli bölümlerini gizlemek zorunda kalabilir ve bu da uygulamanın kullanılabilirliğini önemli ölçüde azaltabilir. Bütün bu gelişmeler yakın gelecekte iPhone'larınızdan Steam oyunlarını oynayacağınız anlamına gelmese de Apple tarafından her şeye rağmen açık bir kapı bırakılmış gibi duruyor.