Apple'dan 10 Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Tasarımı

Apple, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüklerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Bu bağlamda son zamanlarda, akıllı gözlükler üzerine yarışma düzenleyen Apple’a gelen 10 akıllı gözlük önerisini sizler için derledik.

Teknolojiyi yakından takip eden herkes sanal gerçeklik dünyasına ve Apple’ın yıllardır artırılmış gerçeklik akıllı gözlükleri üzerinde çalıştığına hâkimdir. Peki nedir bu artırılmış gerçeklik? Artırılmış gerçekliği, oluşturulan duyusal unsurların gerçek zamanlı olarak zenginleştirerek fiziksel dünya ile etkileşiminin bir sonucu olarak tanımlayabiliriz.

Alanında daima en iyisini yapmaya çalışan Apple, artırılmış gerçekliği bir akım haline getirmek için yolunda dikkatli adımlar ile ilerliyor. Bu sebeple ünlü şirket, son zamanlarda Apple gözlüklerinin nasıl görünmesi gerektiğini görmek için bir yarışma düzenledi. Bizler de Apple’a gelen önerilerden en iyi 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü önerisini sizler için derledik. İşte o gözlükler.

1. Renan Moreno

Yarışmanın galibi Brezilya’dan gelen, 31 yaşındaki Renan Moreno idi ve yarışmaya ‘akıllı oyun deneyimi’ sağlayan bu Apple gözlüğü konsepti ile katılmıştı.

2.Tasarım

Bu, artırılmış gerçeklik gözlüğü, iOS ve macOS arayüzlerinin bir kombinasyonuna benziyor.

3. Tasarım

Bu konsept, gözlükten daha çok bir motosiklet kaskına benziyor. Tasarım, bir gözlüğün inceliklerine sahip olmasa da hoş bir görünüme sahip.

4.Tasarım

Yanlarında Apple türü dokunmatik güç düğmesi bulunan artırılmış gerçeklik gözlüğü, tam olarak Apple’ın elinden çıkmış gibi görünüyor.

5.Tasarım

Bu artırılmış gerçeklik gözlüğü, sanal gerçeklik gözlüğü olmak için daha uygun görünse de, sol üst kösesinde bulunan kamerası sayesinde dış dünyayı görmenize olanak tanıyor.

6.Tasarım

Bu artırılmış gerçeklik gözlüğü konsepti, görüş alanınızı kaplayacak şekilde kavisli bir ekrana sahip.

7.Tasarım

Bu gözlük konsepti, normal bir gözlük gibi görünüyor. Bu iyi bir durum çünkü artırılmış gerçeklik üreticilerinin çoğu bu tarz tasarımları uygulamak istiyorlar.

8.Tasarım

Bu artırılmış gerçeklik gözlüğünde ise gözlüklerin gelecekte ne yapacağını görüyoruz. Tasarım gözlük sayesinde, telefonunuzu cebinizden çıkarmadan arama yapabilecek veya yol tarifi isteyebileceksiniz. Bu oldukça heyecan verici bir durum.

9.Tasarım

Bu tararımda ise hiç teknolojik değil gibi duran bir çift gözlüğü görüyoruz. Konsept gözlük daha çok örgü gözlüğü gibi dursa da, orta kemiğindeki kamera sayesinde, diğer gözlüklerden hiçte aşağı kalmıyor.

10.Tasarım

Diğerlerinden oldukça farklı olan gözlük konseptini, kulaklık ile birleştirilmiş olarak görüyoruz. Artırılmış gerçeklik gözlüğü kulaklık kısmı ile öne çıksa da, oldukça havalı duruyor.

Hepimiz için yeni bir teknoloji olan artırılmış gerçeklik gözlükleri, gelen bu Apple tasarımları dahilinde oldukça iyi görünüyor. Peki siz artırılmış gerçeklik konusunda ne düşünüyorsunuz, favori tasarımınız hangisiydi? Sizce bu teknolojinin Türkiye'de yaygın olarak kullanılması kaç yıl alır?