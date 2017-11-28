Apple’dan 5 Yeni iPhone X Reklamı: Animoji ve Face ID Nedir?

Apple, yeni harikası iPhone X için 5 adet yeni reklam filmi yayınladı. Animoji ve Face ID özelliklerinin ne olduğunu ve asıl çalıştıklarını gösteren reklamlar, iPhone X’un küresel piyasaya tam anlamıyla çıktığı dönemde geldi.

Apple, iPhone X ile beraber birçok geleneğinden vazgeçti ve yeni bir gelenek başlattı. Muhtemelen bundan sonraki bütün iPhone’lar, ön kamera çevresinde toplanmış çeşitli sensörler içeren True Depth teknolojisiyle gelecekler. Animoji ve Face ID gibi özelliklerin yüksek doğrulukta çalışmasını sağayan bu teknoloji, cihazların seri üretimi sırasında büyük sıkıntılar yaşatmıştı. Bu nedenle cihazın 3 Kasım’daki resmi çıkışı, bütün ülkeler için geçerli olamadı. Hatta ülkemizde geçtiğimiz hafta piyasaya sürüldü.

YouTube üzerinden yayınlanan reklamlar, Apple’ın True Depth sayesinde arttırılmış gerçeklik işini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Ancak biz, bugüne kadar geliştirilmiş en iyi güvenlik önlemi olduğunu vurgulayan Face ID ile başlayalım.

Face ID, yüzünüzü kullanır ve bir bakışınız yeter:

Yüzünüz değişim geçirse bile sizi tanır:

Bu reklamlar, ayrıca Face Id ile para transferi işlemlerini onaylamanızın mümkün olduğunu da vurguluyor. Bundan böyle isterseniz, Apple Pay sistemine şifre girmeden bir bakışınızla para gönderimi yapabileceksiniz.

Diğer reklam gene Face ID ile ilgili. Fakat bu kez, Samsung’a ince bir dokunuş yapılmış:

Güney Koreli devin yüz tanıma sistemi, karanlık ortamlarda verimli bir şekilde çalışamıyor. Fakat Face ID, 30.000 kızıl ötesi ışınla aydınlık ortama bile ihtiyaç duymuyor.

Bir diğer reklam Apple’ın pazarlama stratejilerinde ön plana çıkardığı Animoji’yi konu alıyor:

Yüzünüzün mimiklerine ve jestlerine göre anlık olarak değişen animojiler, kendinize özgü videolar yaratmanızı sağlıyor. Hatta Animoji Kareoke bile bu videoda gösteriliyor.

Son reklam ise ünlü ses sanatçısı Sam Smith’in bir şarkısı eşliğinde dans eden dansçıları gösteriyor. Dansçılar Apple’ın bütün ürün ailesini reklamda kullanıyorlar:

Reklamlar ve iPhone X hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.