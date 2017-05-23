Apple Yeni iPhone Reklamlarında Android'i Hedef Aldı!

Apple, iPhone’lara özel olarak geliştirdiği birkaç ekstra özelliği yeni reklam kampanyalarında vurguladı. Hız ve güvenlik gibi başlıklar altında hazırlanan videolarda Android kullanıcıları eğlenceli bir dille ti'ye alınıyorlar.

Apple’ın reklamlarını bilirsiniz; tıpkı ürünlerinde uyguladığı sade tasarımlar gibi, kısa öz ve anlaşılır reklamlar hazırlanır. Son hazırladığı 5 reklam klibinde ise bir şey daha var: Android kullanıcılarının en çok şikayet ettiği eksiklikleri Google’dan önce duyup, reklam filmi için kullanmaları.

Ayrıca Android kullanıcılarını iPhone sahibi yapmak için bir site açan firma, apple.com/switch adlı adresini de bu reklam kampanyası ile yeniledi. Android cihazlardaki tüm yükün kolayca bir iPhone’a taşınabileceğinin ayrıca altı çizilmiş. Bunun için video açıklamalarında Google Play Store’da bulunan “iOS’a Taşı” uygulamasından bahsedilmiş.

Eğlenceli bir dille eleştirilen Android kullanıcılarının hedef alındığı tüm reklam filmleri:

Müzik:

Güvenlik:

Hız:

Sıçrama:

Fotoğraflar: