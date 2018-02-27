iPhone'a Geçişin Kolaylığını Gösteren 4 Yeni Video!

Apple, yayınladığı 4 yeni reklam videosu ile Android kullanıcılarının iPhone'a ne kadar kolay geçebileceğini gösterdi.

Apple, resmi YouTube kanalında Android akıllı telefon kullanıcılarını iPhone kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan 4 kısa reklam videosu paylaştı. Videolar Android’den iOS’a geçişin kolaylığına, iPhone’un güçlü güvenliğine, Apple’ın çevreciliğine ve yine Apple’ın kullanıcılara sunduğu desteğe odaklanıyor.

Android’den iOS’a geçişin kolaylığını gösteren ilk videoda ekran, alt tarafı Android, üst tarafı iPhone olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Başta alt tarafta duran adam elindeki şemsiyeyi açıyor ve bir anda iPhone’a yükselmeye başlıyor. Bu sırada ekranda ‘iPhone’a geçmek bu kadar kolay’ yazısı görülüyor.

İkinci video ise Tom Cruise’un Görevimiz Tehlike filmindeki efsane soygun sahnesine göndermede bulunuyor. Siber korsanlar iPhone’a ulaşmak için iple yukarıdan sarkıyor fakat iPhone’un üstün güvenlik önlemlerini aşmayı başaramıyorlar.

Apple’ın çevreciliğini gösteren üçüncü videoda ise elinde bir ‘çöp’ olan adam çöpünü iPhone’un bulunduğu tarafa atmaya çalışıyor fakat iPhone, çöpü kabul etmiyor. Diğer telefonu kullanan adam da çöpü kendi telefonu üzerine bırakıp gidiyor.

Son video ise Apple Destek ekibine vurgu yapıyor. Bir sirk salıncağı ile Android tarafında sallanan kişi kendini boşluğa bırakıyor ve Apple Destek’i temsilen diğer tarafta duran kişi, onu havada yakalayıp sallanmaya devam ediyor.