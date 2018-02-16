App Store'a Eklenecek Uygulamara iPhone X Ekran Kuralı

Apple, Nisan ayından itibaren App Store’a uygulama kabul ederken uygulamaların iPhone X Super Retina ekranla uyumlu olup olmadığına bakacak.

Apple, yeni yaptığı açıklamayla Nisan ayının başından itibaren App Store’a uygulama yükleyen geliştiricilere iPhone X’un retina ekranını desteklemek zorunda olduklarını açıkladı. Bu açıklamaya göre iOS uygulama geliştiricileri, iPhone X’un üst kısmında yer alan çentiğe göre uygulamalarını geliştirmek zorunda kalacaklar. iOS 11 SDK ile oluşturulacak yeni uygulamalar iPhone X’un çentiğine dikkat ederken, şu anda App Store’da yer alan diğer uygulamaların da iPhone X’a uygun bir şekilde güncellenmesi isteniyor.

Apple’ın iPhone X’da böyle bir çentik kullanması, pek çok kişi için tartışma konusu oldu, ancak şirket tasarımının arkasında durarak önümüzdeki dönemde de iPhone X benzeri telefonlar çıkaracağını herkese göstermiş oldu. Telefon çıkış yaptığından beri bir kesimin çok sevdiği, bir kesimin ise hiç sevmediği bir telefon oldu.

Apple, önümüzdeki dönemde de benzer kalıplarda telefon çıkaracağı için uygulamaların bu çentikli ekranı desteklemesi gerekiyor. Bunun için ilk yaptırım Nisan ayı içinde başlayacak. Eğer sizin de aklınızda App Store’a uygulama yapmak varsa, platformdan onay almak için uygulamanızı iPhone X’u destekleyecek şekilde geliştirmeyi unutmayın.