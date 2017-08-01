Apple’dan Ayrılıp Kendi Şirketini Kuran 6 Büyük İsim

Kariyer konusunda önemli bir noktaya geldiklerini sanarken belki de ilerleyen günlerde büyük şirketlerin kurucusu olacaklarını tahmin bile edemeyen fakat Apple’dan ayrıldıktan sonra büyük işler başarmış bu 6 isim, kapanan kapıları fırsat bilmenin önemini kanıtlar nitelikteler.

Steve Jobs, Tim Cook ve Jony Ive gibi isimler Apple’da zaten aşina olduğumuz isimler. Fakat onlar Apple’ın ürünlerinin tek sorumlusu değiller. İsmi duyulmayan yada duyulsa da pek hatırlanmayan onlarca isim var. İşte onlar arasından 6 kişi de Apple’dan ayrılıp çok büyük işlere adım atmış isimler.

1. Android – Andy Rubin :

Andy Rubin 2005 yılında Google’a katılıp bir süre Android projesinin liderliğini yapmış. Google’a katılmadan önce Apple’da üretim mühendisi olarak çalışan Rubin, şu an Essential Phone ile kendi işinin başında.

2. Nest – Tony Fadell :

iPod'un babası olarak bilinen Tony Fadell Apple'dan 2008'de ayrılmış ve iki sene sonra Nest'i kurmuştu. Fadell, firmayı Ocak 2014'te 3,2 milyar dolara Google'a sattı.

3. EA - Trip Hawkins :

Apple’daki strateji ve pazarlama direktörlüğü görevini bırakarak 1982 yılında Electronic Arts'ı kurdu. EA bugün bir çoğumuzun büyük zevkle oynadığı efsane oyunların geliştirici ve dağıtımcısıdır. 2005 yılı itibarıyla alanında en büyük şirket unvanına sahiptir ve toplam geliri 2,9 milyar dolardır.

4. Flipboard – Evan Doll :

2003 ile 2009 arasında Apple'da yazılım mühendisliği yapan Doll, Apple'dan ayrılarak sosyal ağları birleştiren Flipboard'un kurucularından oldu.

5. LinkedIn - Reid Hoffman :

1994 ve 1996 arasında Apple'ın çevrimiçi hizmet sisteminde çalışan Hoffman, 2002 yılında LinkedIn’i kurdu. Büyük bir iş bulma platformu olan LinkedIn’in şu anda 400 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.

6. Obi Worldphone – John Sculley :

Eski Apple CEO'su olan, aynı zamanda Steve Jobs'u kovmasıyla tanınan Sculley'in telefon firması Obi çok tanınmasa da, hatrı sayılır bir kullanıcıya sahip.